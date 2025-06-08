追求熟女1天狂打44通騷擾電話 傳臭三八、活塞運動下場慘了

台中高分院。（資料照）

2025/06/08 15:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中夏姓男子，從交友網站認識A女，夏男想追求，透過臉書傳訊息「臭三八」、「同居」、「活塞運動」、「他會跟你在一起多久」，還持續打電話到A女上班的公司騷擾，甚至1天內狂打44通語音通話，讓A女心生畏懼，不但到警局報案，還申請法院保護令，台中地院法官審理後，雖夏男矢口否認，但因犯行明確，依跟蹤騷擾防制法判處5月徒刑，不服上訴二審，台中高分院駁回，維持原判，可上訴。

檢警調查，夏姓男子2014年從交友網站認識A女，但兩人未曾見面，夏男從2022年6月22日起至2023年1月8日止，透過臉書傳訊息給A女指稱「你已經40幾歲了，衰老的速度很快他會跟你在一起多久」、「你們之間的關係最多只是一個活塞運動的朋友」，並在1天內狂打44通語音通話，還多次打電話到A女上班的公司，詢問她的工作排班、要求與A女聯繫，還稱A女為「臭三八」，讓A女不堪其擾向警方報案，並向法院聲請核發保護令。

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A女在台中地院審理時表示，夏男行為已造成她極大壓力，因公司電話僅有1線，不但影響到她，也影響自己在工作單位的風評和處境，上班前會很恐懼，不知道今天會不會又接到電話，每天都處在擔心害怕的狀況下，影響到工作時的表現，自從夏男開始打電話後，自己吃不好、睡不好、工作也會分神，須要靠藥物幫助，還就醫接受心理諮商。

夏男則否認有何跟蹤騷擾的犯行，辯稱其行為不會造成A女日常社會生活受到影響，並質疑撥打電話至A女工作場所的錄音造假，稱A女「臭三八」是指她行為誇張，她也沒有反駁，打電話並沒有影響她的生活、沒有影響到告訴人親密關係、家庭氣氛、職場互動。

台中地院審理後，認為夏男的行為已觸犯跟蹤騷擾防制法，造成A女心生畏懼，影響其日常生活及社會活動，且犯後毫無悔意、態度惡劣，依跟蹤騷擾防制法判處5月徒刑，夏男不服上訴二審。

台中高分院審理後，認為夏男觸犯跟騷法事證明確，上訴無理由，予以駁回，維持原審5月徒刑，可上訴。

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