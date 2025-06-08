偷蛋賊落網！雞舍同一天抓到4條大蛇 飼主嚇壞了

鄭琨諺於7日凌晨所捕獲第1條臭青公。（圖由鄭琨諺提供）

2025/06/08 13:55

〔記者蔡文居／台南報導〕暑氣炎熱，蛇類開始頻出沒繁！有台南新「蛇窟」之稱的安南區一戶養雞人家，昨天竟一口氣捕獲4條臭青公，而且每條都是長達1、2米的大蛇，蛇類多到爆，讓飼主嚇壞了。

蛇類達人鄭琨諺表示，這處養雞農舍，今年清明過後，雞蛋經常不翼而飛，飼主裝了監視器，才發現偷蛋賊竟然是大蛇。昨天從凌晨一直到半夜，他先後接獲飼主多次求援，前後跑了3趟，共捕獲4尾大隻的臭青公，同一地點一天出現4條蛇，堪稱是「破記錄了」。一般，同一地點一天出現2條蛇的機率，本來就不大，竟然能同一天抓到4條蛇，真的難以想像。

請繼續往下閱讀...

鄭琨諺表示，他從4月16日在這處雞舍抓到第1條蛇後，到昨天為止，這處雞舍已捕獲10條大蛇，抓蛇抓到都跟飼主變成好朋友了，只好情義相挺，從凌晨2點多出現第1條，到了傍晚一次出現2條，一直到深夜快12點又出現第4條，他都使命必達。不過，1天抓4條蛇，他覺得「好累！」

鄭琨諺說，捕獲的蛇中有3條長約1.3米，另1條長達近2米，其中有2條是「結伴」同時出來偷吃雞蛋，他研判這應該是同一家族，而且這裡還曾出現過1條眼鏡蛇尚未捕獲，這麼多蛇類出沒，讓飼主嚇壞了，每次要前往餵食都得小心翼翼，深怕一不小心就踩到蛇。

他說，臭青公又稱王錦蛇，攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，尤其喜歡吃雞蛋。

台南市每年約捕獲近6千條蛇，高峰期為5至10月。農業局森保科長朱健明說，今年到5月底為止，台南市已捕獲1414條蛇，其中5月份捕獲619條，以臭青公427條最多。民眾若遇到有蛇闖入住家，可撥打捕蜂抓蛇專線：0965-565980，農業局會有專人協助捕捉處理。

鄭琨諺於7日傍晚一箭雙鵰捕獲2條臭青公。（圖由鄭琨諺提供）

鄭琨諺於7日深夜所捕獲第4條臭青公。（圖由鄭琨諺提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法