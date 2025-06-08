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    姨侄遊小琉球酒後吵架 侄子跳下白沙港「冷靜」阿姨還跟上

    小琉球傳出有姨侄吵架後接連跳港事件。（民眾提供）

    小琉球傳出有姨侄吵架後接連跳港事件。（民眾提供）

    2025/06/08 14:08

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球今天傳出有姨侄疑似酒後「冤家」（台語吵架），男子一言不合下，竟然是直接跳下白沙港「冷靜」，他的阿姨則是跟上也跳海，該名纖細女子落水後，疑似攀附在岸際輪胎，直到被海巡人員救起時，卻仍有餘力說出「若是他敢經過我的面前，我一定給他打死」，場面雖驚險卻充滿了尷尬氛圍。

    據傳，這對姨侄與家人昨天前來小琉球遊玩，半夜疑似飲酒作樂過頭，竟衍變成吵架，清晨8時許就有鄉親見到兩人在白沙碼頭附近吵架，沒想到後來再見到兩人就分別是在海裡。

    有民眾則清楚拍下女子「泡在水裡」的畫面，由於白沙港當時海面與岸際落差達約2.5公尺，女子疑似是攀附岸壁的防撞輪胎才沒有漂流走，海巡署安檢所人員獲報，即著裝帶著救生圈下水套上女子後拖帶往岸際已架好的爬梯，女子在救援過程中語出驚人的指出「若是他敢經過我的面前，我一定給他打死」，後來開始哭泣，而在確認女子性命無虞後，場面氣氛逐漸轉為尷尬。

    據男子自述，他與家人前來小琉球遊玩，但在今晨因為細故吵架，他在阿姨不斷以言語相逼下，被盧到受不了乾脆自己跳海，由於自己就在海裡，阿姨後來有沒有跳海他並不清楚。

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