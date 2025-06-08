中籤率僅4％！ 台中最夯「小小警察體驗營」開放報名

台中市「小小警察體驗營」，即日起開放報名。（市警局提供）

2025/06/08 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中最萌的夏日活動又來啦！市警察局今年暑假再度推出深受家長和小朋友們瘋狂搶報的「小小警察體驗營」，去年報名人數高達5000多人，堪稱親子界的熱門話題活動，然而中籤率僅有4%，幾乎是「一票難求」的夢幻體驗營，今年再次開放名額僅160位，勢必再掀起一波搶報大戰。

市警局婦幼隊指出，「小小警察體驗營」將於7月12日（星期六）舉辦，每梯次名額80人，共分上下兩梯次，僅限5至8歲的小朋友，參加者不僅能穿上帥氣警察制服，化身小小警察出任務，還能近距離觀賞霹靂小組攻堅演練以及警犬隊精彩緝毒表演，整個活動安排超豐富，讓小朋友在寓教於樂中學習人身安全、犯罪預防及交通安全等知識。

請繼續往下閱讀...

而活動也設計了五大任務關卡，包括「霹靂特警急先鋒」、「鑑識破案小神探」、「身體隱私紅綠燈」、「汪汪隊反毒我最行」及「小小交警重機通」，完成任務後，還可獲得專屬的學習證書及多項禮物，玩樂同時又能學習新知識，絕對是暑假期間最值得期待的回憶之一！

而今年活動報名從即日起至6月15日深夜24點止，預計6月16日（星期一）公布中籤名單，報名方式請至「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁或官網查詢，請家長趕快幫家裡的小朋友們報名，準備好相機，拍下超萌的小小警察，留下童年最美好的回憶！

活動中可近距離觀賞霹靂小組攻堅演練。（市警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法