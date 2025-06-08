天兵車手到超商印「工作證」 警埋伏監控連逮2嫌

警方監控發現吳女在超商列印工作證後，還坐在超商內裁剪。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/08 13:37

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲吳姓婦人上網找工作，有網友推薦她去當「快遞」，她輾轉被詐騙集團吸收成為車手。她某次接獲指示要去與詐騙被害人領錢時，她先去超商列印假的工作證與收據，但她在超商內裁剪工作證時被巡邏員警發現；員警暗中監控埋伏，待她與被害人面交取款後，一舉將她與在場監控的25歲黃姓車手頭逮捕。

警方調查，吳姓婦人近來因為缺錢花用，她上社群網站找工作，有網友留言給她，聲稱某公司在應徵快遞人員；她不疑有他，循線向該公司聯繫，輾轉被詐騙集團吸收成為車手，每次取款可以獲得2千元酬勞。

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吳日前依照指示，前往台北市天母附近準備向被害人取款，她取款前先跑到附近超商，在超商內列印假的工作證與收據，但她在超商內裁剪工作證時，恰好被巡邏經過的員警看到。員警直覺她是詐騙集團車手，當下立刻派便衣警力到場監控，同時通報支援。

員警一路尾隨吳，發現她前往附近市場害被害人面交取款時，現場還有一名25歲黃姓車手頭在場監控。員警待她與被害人面交完成後，兵分兩路收網，隨即逮捕準備駕車離去的黃，以及剛拿到錢要離開現場的吳，並在吳身上查扣她剛收來的12萬元贓款。

據悉，吳聲稱自己每次取款只賺取2千元酬勞，當天是「入行」後第2次取款，沒想到就被抓；黃則聲稱自己只是開車「路過」，否認自己是車手頭。不過，警方根據他們身上的手機追查，發現他們就是車手與車手頭，此案的被害人是遭假交友詐騙，詐欺集團以感情與投資為名，騙被害人拿出12萬元「儲值」。

警方最後將吳、黃依詐欺罪、違反洗錢防制法罪嫌送辦，同時也深入追查幕後的詐騙集團。

警方監控發現吳女（左）與被害人面交取款。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕黃姓車手頭（右）。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕吳女。（記者王冠仁翻攝）

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