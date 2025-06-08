箱型車衝撞毀花蓮知名早餐店 業者怨：踢皮球3星期

花蓮富強路上一間知名早餐店遭車輛衝撞至今仍無法清理、復工。（翻攝業者臉書）

2025/06/08 13:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市富強路上一間知名早餐店上月18日遭一輛黑色箱型車直接衝撞進入店內，造成10多人輕重傷，早餐店也半毀，店家6日在臉書控訴時至今3週，肇事車輛所屬公司還在踢皮球，不僅尚未商討理賠，甚至連現場勘驗都沒有導致無法裝修。貼文一出引發網友撻伐，業者昨更新貼文說：「肇事駕駛及對方總公司皆已來電，也終於願意在下禮拜派人來與我們協商，等了這麼久終於有人主動打給我要談和解了」。

事發之時，當時店內客滿有許多顧客正在用餐及排隊，一對母女正坐在玻璃窗邊的長椅上等候座位，突如其來的衝撞讓她們首當其衝被撞飛倒地不起，甚至差點遭車輛輾過。

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遭車輛衝撞的母親因此氣胸、肋骨骨折，女兒則因下半身遭到撞擊，大腿與膝蓋撕裂傷，傷勢嚴重，另外還有7人也遭飛濺玻璃與雜物受輕傷；47歲蘇姓駕駛本身也受傷。

店家上臉書指控，事故發生至今已過20天，不僅店面全毀無法營業，至今仍無法復工。而之所以會如此，主要是肇事車輛所屬公司一直不斷踢皮球。肇事車輛所屬公司高層一開始拍胸脯保證「他們是超級大公司，肯定會賠到好」，但之後當店家試圖聯絡該主管時，對方卻開始推託，改口要他們直接找肇事駕駛溝通。

當店家再轉向保險公司求助時，保險公司卻表示應由公司處理，而公司又回應「保險會處理」，兩方不斷互踢皮球，導致店家求償無門。店家臉書寫說，他們曾多次請求肇事方至少派員前來勘查損害現場，好讓拆除與修繕工作能盡早展開，但對方遲遲不願到場，甚至強調若現場被動過就不承認損壞；「沒有人願意過來看一眼，我們就每天看著辛苦經營的店被撞成廢墟」。

店家無奈表示「我們就這樣被夾在中間丟掉，沒有一個人願意來看現場，沒有一個進度。」，對方打給調解委員會說他們要6月底以後才有空，這段期間他們只能無限期維持現場原狀，無法清理也無法開業。即使如此，店家仍在第一時間前往醫院探視受傷的母女，表達關心與祝福。而雖然整體事故未釀成致命後果，但受到重傷的母女至今仍在療養。

貼文一出引發網友熱議，甚至還有印度帳號指控店家金額亂開，店家強調，工程的細項全部都是各家工程老闆們過來丈量估價並且都有蓋他們公司章，若不合理也至少要提出異議協商，而不是丟著不管不處理，況且估價單金額就算對方覺得很高，也並不是最後就一定會拿到那個金額，雙方理性討論一個合理金額不是調解的重點嗎？

店家昨天中午更新進度說：「最新消息，謝謝大家這麼熱烈回應，肇事駕駛以及對方總公司皆已來電，也終於願意在下禮拜派人來與我們協商，等了這麼久終於有人主動打給我要談和解了」。網友上百條留言多給予祝福打氣說：「整篇完整閱讀完，辛苦你們了，也祝福那對母女早日康復！」、「營業損失也一定要爭取！」、「果然，有輿論壓力才要出面…」、「營業損失算下去他們還敢拖？」。

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