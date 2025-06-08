彰化派出所長1年半抓92詐騙車手 獲拔擢原地直升組長

員林分局林厝派出所長蔡文淦1年半查獲92名車手，並偵破多起販毒、分裝毒品及製毒，獲拔擢調陞員林分局四組組長。（警方提供）

2025/06/08 13:45

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局在這波副分局長、分駐（派出）所長等43人異動中，尤以員林分局林厝派出所長蔡文淦最受矚目，他在職18個月，率所屬查獲92名車手，查扣現金4150萬元，並偵破多起販毒、分裝毒品及製毒，獲拔擢調陞員林分局四組組長。

員林分局長吳詠傑表示，一般來說，繁重分局派出所長多是先升任相對單純的分局組長，很少有原地直升，除了他本身的能力，更代表上級長官對他的肯定。

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彰化縣警察局人事大搬風，包括多位副分局長、分駐（派出）所長等職務異動，是縣警局長陳明君上任1年半以來，最大幅度的人事調動；這43名官警調動當中，又以員林警分局最受矚目，其中位於員林市南區新成立的萬年派出所，即將於6月14日搬遷啟用運作，首任所長由北斗分局海豐派出所長林儀偉接任。縣警局長陳明君表示，員林市南區近年來人口蓬勃發展，包括法院、地檢署、彰南運動中心都在南區，因此成立萬年派出所來擔負起南區的治安勤務。

原林厝派出所長蔡文淦在打詐緝毒工作成績優異，幾乎是三天兩頭就有破案新聞發布，該所尤以抓詐騙集團車手績效最佳，深獲分局長與縣警局長肯定，獲原地直升員林分局四組組長。

至於刑警大隊副大隊長楊昭賢，調任彰化警分局副分局長後其遺缺備受關注，外傳有2名官警呼聲甚高。陳明君表示，副大隊長一職應由曾任偵查隊長擔任，原則上由縣警局內產生，不過接任人選尚未確定，將待警察節之後再做討論。

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員林分局萬年派出所外觀氣派雄偉，將於14日啟用。（警方提供）

彰化縣警局發布副分局長、分駐（派出）所長等43人異動。（記者湯世名攝）

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