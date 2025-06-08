台南大舞廳前爆酒客鬥毆 踹賓士車引發3男大亂鬥均被法辦

八日凌晨，台南大舞廳前傳出酒客鬥毆事件，大批警力到場調查、了解躺在地上的林姓男子傷勢並協助送醫。（圖：取自網路社群）

2025/06/08 12:13

〔記者王俊忠／台南報導〕8日凌晨2點半許，台南安平區中華西路上的知名台南大舞廳外爆發民眾鬥毆，南市警四分局動員全部3個派出所巡邏警力到場查處。警方查指，該舞廳1名林姓男酒客喝醉後踢了蕭姓女子的黑賓士車，蕭女友人廖男上前理論，林男推了廖後，廖即出手毆打林男成傷；另名呂姓男子也動手打林，警方訊後先依社維法加暴行於人罪法辦林、廖、呂3男。

警方調查，55歲的林姓男客人在舞廳內喝醉酒，當時他要離去前、於舞廳門口用腳踹了39歲蕭姓女子的賓士座車，蕭女的友人廖姓男子（36歲）見狀上前理論，已坐上車的林男下車先動手推了廖男，廖即還手毆打林男，林男被打的臉部流血與擦挫傷。員警到場時，林男躺在地上，員警上前了解傷勢並協助通報消防局救護車將林送醫治療。

請繼續往下閱讀...

警方在場將廖嫌帶回安平派出所調查及製作筆錄；另經調閱監視器追查發現，廖男的另1位友人呂姓男子（54歲）在衝突過程中也有對林男動手，警方聯繫呂已在8日凌晨5點許到案接受調查。

而賓士座車遭林男踹踢的蕭姓女子，並未參與打架，警方以關係人對她訊問，蕭女說，暫時不對林男提出毀損告訴。四分局警方表示，初步清查林、廖、呂等涉案男子均無幫派背景，彼此均不熟識，本案將待林男出院後通知到所，如林男有提出傷害告訴，會據以偵辦。全案先依社會秩序維護法第87條加暴行於人罪嫌送辦參與打架的林、廖、呂3男。

八日凌晨，台南大舞廳前傳出酒客糾紛鬥毆事件。（圖：民眾提供）

八日凌晨，台南大舞廳前傳出酒客鬥毆事件，大批警力到場查處。（圖：民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法