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    天冷拿土地公廟金紙焚燒取暖險釀禍 判1年2月

    台中張姓男子去年天冷拿豐原一間土地公廟的金紙焚燒取暖，險些釀成火災，台中地院判1年2月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中張姓男子去年天冷拿豐原一間土地公廟的金紙焚燒取暖，險些釀成火災，台中地院判1年2月徒刑。（記者陳建志攝）

    2025/06/08 12:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓男子（57歲）去年3月凌晨行經台中豐原一間土地公廟，因天氣寒冷想取暖，竟拿土地公廟的金紙焚燒後取暖，且未將火熄滅就離開，所幸員警巡邏發現福德祠冒煙，到場查看發現廟前地板有金紙在燃燒，趕緊撲滅火勢，才未釀成災害，將張男依公共危險罪嫌送辦，張男坦承犯行，台中地院審理依公共危險罪嫌求處1年2月徒刑，可上訴。

    檢警調查，張姓男子（57歲）2024年3月3日凌晨0點30分左右，行經台中豐原區源豐路一間福德祠，因覺得身體寒冷想以焚燒金紙方式保暖，將香客留在土地公廟內，委託廟方協助處理的金紙，隨意揮灑於廟前地板上，並點火焚燒，且不顧火勢蔓延恐燒燬該福德祠或其他物品，逕自離開現場。

    所幸台中市警局豐原分局豐原派出所員警巡邏經過，發現福德祠冒出濃煙，到場查看發現廟前地板有金紙在燃燒，趕緊撲滅火勢，才未釀成災害，事後調閱監視器才發現是張男所為，逮捕後依公共危險罪嫌送辦，台中地檢署依公共危險罪嫌起訴。

    台中地院審理時，張男坦承犯行，法官認為，張男僅因覺得身體寒冷，就以焚燒金紙的方式保暖，對於他人的生命、財產造成極大的風險，稍一不慎就可能釀成重大災害，且才因竊盜罪判處1年9月徒刑確定，並在2023年10月11日執行完畢，卻在5年內再犯屬累犯，依公共危險罪判處1年2月徒刑，可上訴。

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