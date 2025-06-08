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    她想賺錢幫阿公！台中女大生被騙到柬埔寨詐騙園區 幕後有洋蔥

    李女（左）被騙到柬埔寨詐騙園區，幸運獲救返台；右為李女媽媽。（記者歐素美攝）

    李女（左）被騙到柬埔寨詐騙園區，幸運獲救返台；右為李女媽媽。（記者歐素美攝）

    2025/06/08 12:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市19歲李女被騙到柬埔寨的詐騙園區，幸運獲釋，她成長過程也算坎坷，媽媽是身心障礙者，8歲時父親即去世，她跟妹妹及媽媽就由外公照顧至今，家庭環境不是很好，才使得李女一直想賺錢減輕阿公的負擔而不慎被騙。

    據了解，李女與林女是高中同學，又同時考上同一科技大學的進修部，林女唸一學期就休學，李女仍在學，但3月起就經常沒到校上課，導師聯絡時，李女表示想準備轉系，並告知目前在太平，與林女一起居住、工作。5月5日導師提供轉系資訊，還曾聯絡上李女。

    當李女的阿公發現李女疑似被騙到國外時有聯絡導師，6月2日中午12時左右，阿公告訴導師說已經匯款返國旅費，李女隔天就會返回台灣，還請校方不要讓其他同學知道，感謝校方的關心與協助。

    李女導師在得知學生狀況後，6月2日通報校安中心，校安中心打電話給阿公，阿公說李女目前的確在國外工作，但每天都能跟家中聯繫且人身自由，預計下學期回校復讀。

    李女表示，因為想減輕阿公負擔才看了網路徵才廣告前往香港，不料，被騙往金邊，當時並不知金邊是柬埔寨，也沒想到可能被騙，當時真的沒想那麼多。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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