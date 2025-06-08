台中七期BMW逆向擋路 包手刺青男疑吸食「喪屍煙彈」還想跑

警方盤查時發現駕駛神智不清，語無倫次。（警方提供）

2025/06/08 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕離譜！台中市一名21歲刺青包手男駕駛BMW轎車，今天凌晨被發現逆向停在七期的重要道路中央，警方處理時發現他神智不清、雙眼渙散攔查，赫然在車上發現依託咪酯等毒品，研判吸食「喪屍煙彈」後導致，隨即將企圖逃逸的男子拉下車壓制逮捕，詢後全案依毒品及公危等罪嫌送辦。

台中市第六分局市政派出所員警，凌晨在七期一間KTV附近執行守望勤務時，發現一輛BMW轎車竟逆向停在路中央，擋住道路，燈光閃爍十分顯眼，形跡可疑，員警直覺有異立刻上前查看，赫然發現駕駛是一名全身刺青的年輕男子，雙眼渙散、語無倫次，還散發出異常的化學氣味。

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就在警方打開車門詢問之際，刺青男突然換檔企圖駛離現場，員警見狀反應迅速，一把將他拉出車外，果斷壓制在地，當場在車內查獲疑似第二級毒品依託咪酯及吸食器，證據確鑿，隨即將他帶回偵辦，經查，男子疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯後，神智不清，才會上演逆向停車的脫序行為。

而依託咪酯吸食後會產生中樞神經抑制作用，導致神智恍惚甚至喪失意識，駕駛吸食毒品後開車不僅危害自身，更讓其他用路人陷入險境，詢後全案先依毒品及公共危險罪嫌移送法辦，另溯源追查毒品來源。

第六分局強調，毒品嚴重危害個人健康與社會安全，毒駕更是陷無辜民眾於危險的境地中，警方將持續查緝毒品犯罪，並嚴厲打擊毒駕情事的發生，確保市民有個安全的生活環境。

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警方將企圖換檔逃逸的刺青男拉出車外，當場壓制逮捕。（警方提供）

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