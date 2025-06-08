19歲女大生和同學被騙往詐騙園區 返台擁抱阿公淚眼道歉

李女與阿公擁抱，並向阿公道歉。（記者歐素美攝）

2025/06/08 11:41

〔記者歐素美／台中報導〕「阿公，對不起，我錯了，讓你擔心」！台中市19歲李姓女大生，透過Threads徵才廣告，3月13日與林姓女同學一起前往香港，結果輾轉被騙到柬埔寨金邊的詐騙園區，從事文案廣告設計詐騙，經沙鹿區美仁里長陳建良透過當地朋友營救，昨晚順利返台，見到久違的阿公，她忍不住哭了1個多小時，並向阿公道歉，表示日後不會再讓阿公擔心。

就讀台中市某科技大學的李女表示，在Threads看到徵才廣告，月薪32000元，有機會到香港出差，就和林姓女同學一起應徵，對方幫他們辦好護照，她第一次出國就跟林女前往香港，不料，到了香港，對方說香港的職缺已滿，隔天帶她們飛往金邊工作，結果一落地，手機就被沒收，她才驚覺被騙。

請繼續往下閱讀...

李女說，當初應徵的是程式設計工作，被騙到詐騙園區，每天工作12到15小時，就是在網路上發布同樣詐騙的徵才廣告，但她都沒有真的貼到網路平台。

由於詐騙集團偶爾會發還手機，6月2日她就趁隙以上廁所的名義，用line向在台灣的阿姨求救，阿姨再告訴阿公，阿公匯款13萬6000元贖人，但對方收了款後竟表示錢被搶了，要他再匯款；阿公說，因為家裡實在沒錢，也沒法再匯，6月5日只好報警。

美仁里長陳建良於6月5日接獲李女阿姨求助，要求李女阿姨向學校證實李女是否有無就學及李女究竟在哪一個詐騙園區，隨後於6月5日上午11點左右，立即連繫在柬埔寨的友人協助營救李女2人，結果下午4點多友人就表示，園區同意放人。

當天下午5點多，詐騙園區的人就將李女2人帶出園區，並送往金邊機場，陳建良的友人安排2人住在機場附近旅舍一晚，並買機票於昨將2人送上飛機，2人於昨天傍晚順利抵達桃園機場，並返回清水警分局等製作筆錄後返家。

李女說，在詐騙園區時很擔心自己是否從此就無法回家，見到阿公後，除了跟阿公道歉，讓阿公擔心了，忍不住哭了1個多小時，心裡的壓力終於減輕了一點，也提醒民眾若看到海外徵才等訊息一定要小心，以免被騙。

阿公說，希望李女繼續未完成的學業，至少要唸到大學畢業才算成人了；校方表示，學校6月7日晚上得知李女已返回台灣，非常感謝各界的協助。如果李生有意繼續回學校上課，也會給予相關輔導及協助。

台中市沙鹿美仁里長陳建良（左起）陪同李女及媽媽、阿公召開記者會。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法