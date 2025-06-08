德州撲克賭場2個月前才被抄 轉移陣地警方再度上門

新北市永和警分破獲德州撲克賭場，逮捕林嫌、女荷官、工作人員及賭客共11人。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/08 11:26

〔記者陸運鋒／新北報導〕林姓男子2個月前才在新北市中和區私設賭場被查抄，但他卻不知悔改，仍在永和區一帶另起爐灶，警方掌握相關情資後，再度持搜索票上門查緝，當場逮捕林嫌、女荷官、工作人員及賭客共11人，並扣得抽頭金等證物，詢後移送偵辦。

據了解，32歲林嫌4月份才在新北市中和區中原二街某社區大樓，私設德州撲克賭場，且在臉書社團貼文招攬賭客，警方上門查抄時，其中一名賭客還是男星韓亞諾，不過，林嫌被逮後未記取教訓，在上個月中旬重操舊業，將賭場轉移陣地至永和區中和路二段某民宅。

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永和警分局調查，林嫌這次同樣透過LINE及臉書社群平台張貼廣告攬客，並找來24歲賴姓女友擔任荷官，警方接獲情資連日進行埋伏蒐證，前天深夜見時機成熟後，持搜索票上門查緝，逮捕林嫌及賴女、楊姓、陳姓工作人員及9名賭客共11人。

據指出，現場查扣抽頭金4萬餘元、籌碼100多萬、監視器及賭具等相關證物；而林嫌則以每月4萬元承租該民宅私設賭場，每局賭注則扣除百分之5作為抽頭金，警詢後，將林、賴及2名工作人員依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，9名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，將持續加強查緝賭博行為，絕不容許任何人在轄區內從事非法活動，民眾切勿心存僥倖參與賭博，以免觸法。

現場查扣抽頭金4萬餘元、籌碼100多萬元、監視器及賭具等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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