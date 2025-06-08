毒蟲被逮挾怨報復亂供出藥頭作偽證 判刑4月

基隆地院近日審結，判處王男4月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/06/08 11:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子王勝源2021年10月19日間被警方查扣6包白色晶體，被依違反毒品危害防制條例送辦。王男卻胡亂向檢警供出，是向洪女購買，害對方遭到偵辦。事後，該批晶體被驗出並無毒品成分，且王男事後也更改口供，最終洪女獲判無罪。檢察官認為，王男行為已涉犯偽證罪，依法將他起訴。基隆地院近日審結，判處王男4月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，案發當時警方持拘票前往新北市某停車場拘提王男，當場扣得6包淨重5.5公克的白色結晶體（雙方均認為該結晶體為安非他命），送驗後將王男依違反毒品危害防制條例送辦。

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當時王男為了栽贓與自己有債務糾紛的洪女，竟向檢察官供稱，該批「毒品」是以1萬元向洪女購買，在毒品檢驗結果尚未出爐時，檢警依法將洪女帶回偵辦，並依違反毒品危害防制條例起訴。

法院審理期間，王男翻轉供詞，改稱該批毒品是向綽號黑龍的人購買，而非洪女，且也驗出該批白色結晶未含毒品成分，法官判處洪女無罪。檢察官認為，王男行為已涉犯偽證罪，依法將他起訴。

法官審理後認為，王男的行為足以妨害國家司法權正當行使，依觸犯偽證罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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