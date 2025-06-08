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    辯稱以為仇家上門！幫通緝犯攔警察 2男判拘50日

    基隆地院近日審結，判處張、白二人拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，判處張、白二人拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/06/08 11:06

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子張忠政與友人白詩禮去年4月8日凌晨前往通緝犯王智煌藏匿處委託修改PDF檔案，同日上午門外驚傳警員要求開門。張、白二人為了讓王男逃離，竟搬衣櫃擋門。警方破門進入時，發現兩人犯行，依藏匿人犯罪移送法辦。基隆地院近日審結，判處張、白二人拘役50日，得易科罰金。

    檢警調查，案發時，張男帶著白姓友人到王男藏匿處請其協助幫忙修改PDF檔案，忙了一整晚，約5個半小時後，淡水警分局員警前往該處，準備逮捕被通緝的王男。沒想到，張、白二人卻直接將門上的內鎖，還把一旁的衣櫃搬到門口擋住員警進入，並要王男跳窗逃逸。

    偵辦員警利用破門器具將門強行破壞後，進入屋內，只見屋內僅剩張、白二人，且有用衣櫃阻擋警員跡象，隨即認定張、白二人涉犯藏匿人犯罪，將兩人帶回訊問，並移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官偵訊時，張男辯稱當時自己在睡覺，醒來時已經看到衣櫃擋在門口，就順勢幫忙阻擋；而白男則稱警方敲門時，誤以為是仇家找上門，雖然有聽到對方喊「警察」，但從窗戶往下看時，沒有看到警車，才會擋門。

    檢察官查看當時的影像，發現員警執勤時有穿著「警察」背心敲門過程中，也不斷大聲喊稱：警察、要執行搜索等語；沒想到，王男也出庭證稱當時確實是張、白兩名友人幫忙擋門，還叫自己快跑，直接打臉兩名朋友。檢察官偵訊後認定張、白二人涉犯藏匿人犯罪，依法將兩人起訴。

    法官認為，張、白二人已觸犯藏匿人犯罪，考量二人犯後態度、前科素行及教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀後，分別判處兩人拘役50日，得易科罰金5萬元。

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