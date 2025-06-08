男子借車出遊海邊，竟忘記打P檔車輛滑落海中。圖為吊起車輛畫面。（民眾提供）

2025/06/08 10:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕37歲彭姓男子昨（7）日晚間6點多開車前往至苗栗縣龍鳳漁港附近時，竟因下車打手機通話，忘記將掀背車切換成P檔，車輛一路沿著斜坡滑進海裡，彭男當場嚇壞先逃走。後來海巡署鳳安檢所通報警方與消防人員，眾人前往救援，確認無人受困，並將車輛吊起。

竹南警方今天表示，或獲報後趕至現場，海巡人員派員潛水車內無人扣困後，警方依據車牌資料連繫車主，車主指出昨天中午將車輛借給兒子使用後便未接到兒子電話，聽到後也趕緊尋找兒子蹤跡。

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後來警方聯繫到當時開車的彭男，彭男則說，當時因下車講手機，忘了把臨時停放的車輛打到P檔，突然間見到掀背車沿斜坡滑行落入海中，當時因為嚇到，所以先離開現場。

海巡署、竹南警方與消防人員協調一輛吊車前往事發地點，並將車輛從海中吊起，彭男則說願意承擔相關費用，並將車輛領回。

警方提醒，駕駛車輛停放時應注意拉緊手煞車並確認排檔位置，以防發生危險情事，確保自身及他人安全。

男子借車出遊海邊，竟忘記打P檔車輛滑落海中。圖為吊起車輛畫面。（民眾提供）

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