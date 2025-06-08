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    另類水舞？ 台中租賃車撞斷消防栓逃逸 巨大噴泉狂洩水柱衝天

    消防栓被撞斷噴飛，現場水柱衝天。（警方提供）

    消防栓被撞斷噴飛，現場水柱衝天。（警方提供）

    2025/06/08 09:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛租賃車7日深夜行經西區路段時，因逆向竟撞斷路旁消防栓，當場水柱猛烈自地面衝天宛噴泉狂洩，在路燈與車燈照射下，水珠四散飛濺，警方獲報到場聯繫水公司止水，同時聯繫租賃公司，將通知肇事駕駛到案說，依違反肇逃等相關道交條例告發究辦。

    第一分局指出，該輛肇事車輛為租賃車，當時駕駛自原子街沿民權路右轉，卻逆向往福龍街方向行駛，不慎自撞路旁消防栓，撞擊力道之大，直接將消防栓撞斷噴飛，造成現場淹水成災，但駕駛肇事後竟然加速逃逸，僅留下現場殘破不堪的消防栓及洶湧的水柱。

    目擊民眾表示，當時只聽見「碰！」一聲巨響，接著消防栓像被巨力扯斷般橫倒在地，水柱瞬間衝上半空，馬路成了汪洋一片，反射著車燈的光影，場面相當壯觀卻也危險，警方獲報到場，聯絡水公司派員關閉供水，才終於止住這場「深夜水舞秀」。

    目前警方已依規定蒐證，聯繫車輛所屬租賃公司通知駕駛到案說明，並積極調閱民間監視器還原事故經過，詳細肇因待鑑定單位研判之，而駕駛人肇事逃逸已違反道交條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

    另逆向部分，則違反道路交通管理處罰條例第45條第一項第一款，不按遵行方向行駛，處600元以上1800元以下罰鍰，也會依法告發，分局長尤啓南也呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，發生事故切勿心存僥倖離開現場，以免觸法受罰，警方將持續加強交通執法，維護市民用路安全。

    馬路瞬間汪洋一片。（警方提供）

    馬路瞬間汪洋一片。（警方提供）

    肇事的租賃車。（警方提供）

    肇事的租賃車。（警方提供）

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