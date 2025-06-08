台中2女大生被騙至柬埔寨 關鍵在誤信網路徵人廣告

台中兩名女大生誤信網路上海外工作機會，被騙到柬埔寨詐騙園區淪為豬仔，連忙向家人求救；圖為詐騙園區內的豬仔宿舍，採8人1室鐵架上下舖。（民眾提供）

2025/06/08 09:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市2名某科技大學進修部女生3月誤信應徵海外工作，赴柬埔寨打工，卻輾轉被帶至詐騙園區控制行動，經其中李姓女大生阿公報警、向外求救，沙鹿區美仁里長陳建良透過柬埔寨朋友幫忙下，2人順利返台；她們告訴警方，是在網路社群平台看到詐騙集團徵人廣告，遂相約前往香港應徵工作，輾轉前往柬埔寨詐騙園區，抵達後即遭限制活動始驚覺被騙，警方表示，將就2人提供事證進行後續調查。

18歲李女與19歲林女是高中同學，大學又同班，林女讀一學期已休學，兩人因出身單親家庭，都想打工賺錢貼補家用，3月誤信赴柬埔寨打工，輾轉被帶至詐騙園區控制行動，李女向台灣家人求救，其阿公報警並聲淚俱下懇求各界幫忙。

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沙鹿區美仁里長陳建良，6日透過柬埔寨朋友幫忙，2人於昨晚順利返台。警方指出，2女大生疑似遭詐騙至柬埔寨園區工作案，經外交部、刑事警察局駐外聯絡官及各方努力下，2女於昨天17時10分搭機平安返台，清水警分局及太平警分局分別派員前往桃園機場將2人帶回進一步調查。

2女均表示，是在網路社群平台看到詐騙集團徵人廣告，遂相約前往香港應徵工作，輾轉前往柬埔寨詐騙園區，抵達後遭限制活動後，始驚覺遭詐。

警方表示，將就2人提供事證深入追查，並呼籲民眾面對海外工作招募訊息，務必保持高度警覺並詳加查證其真實性，特別是暑假將屆，正值國外旅遊及暑期打工高峰期，學生族群更應提高警覺，勿因一時疏忽，誤入詐騙陷阱。

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