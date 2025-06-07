娛樂漁船擱淺新北金山燭台嶼！42遊客晚間獲救

「萬豪168」娛樂漁船（圖）晚間在金山外海燭台嶼擱淺，海巡署基隆海巡隊等單位將42名遊客救返碧砂漁港。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/07 21:50

〔記者林嘉東／新北報導〕基隆碧砂漁港籍「萬豪168」娛樂漁業漁船今（7）日傍晚搭載42名遊客出海，前往金山磺港觀看蹦火漁業，晚間7時許在新北市區外海燭台嶼海域擱淺，船身傾斜；船上42名遊客，平安被附近漁船救起後，晚間8時許陸續被附近漁船與海巡署基隆海巡隊巡防艇接駁上船，平安載返碧砂漁港與磺港。

海巡署晚間7點6分獲報，基隆碧砂漁港籍「萬豪168」在燭台嶼海域擱淺，船上包括船長、船員共5名與42名遊客在內共47人待援，立即出動基隆、澳底巡防隊共3艘巡防艇展開救援；海巡隊員趕抵時，「萬」擱淺燭台嶼礁石區，船身側傾，船上47人均平安。

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基隆海巡隊指出，由於「萬」船擱淺礁岩區，巡防艇無法靠近，海巡人員協請漁船協助將受困船上的遊客載上漁船後，轉接駁至巡防艇上，成功救下42名遊客，分別於晚間8時將遊客載至磺港漁港與碧砂漁港，海巡持續戒護。

海巡署基隆海巡隊等單位將42名遊客救返碧砂漁港。（記者林嘉東翻攝）

海巡署基隆海巡隊等單位將42名遊客救返碧砂漁港。（記者林嘉東翻攝）

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