6/7 今彩539頭獎開1注！800萬獎落宜蘭

今晚（6月7日）開獎的第114000139期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/06/07 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月7日）開獎的第114000139期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣冬山鄉香和村冬山路19號1樓「億萬錸彩券行」開出。

第114000139期今彩539中獎號碼為「04、16、22、23、32」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共7357注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2840注中獎，每注可得50元。

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第114000139期39樂合彩中獎號碼為「04、16、22、23、32」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共445注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2099注中獎，每注可得1125元。

第114000139期3星彩中獎號碼為「459」，壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第114000139期4星彩中獎號碼為「8836」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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