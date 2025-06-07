案件簽呈規劃破案同事誤回「已破案」 南檢起訴衰警偽造文書

邱姓刑警處理臉書被盜案，簽呈寫「協助取回帳號」，卻被同事誤解為已破案回報檢方。（記者王捷攝）

2025/06/07 19:57

〔記者王捷／台南報導〕南市警佳里分局邱姓刑警偵辦莊男臉書被盜案，給主管審核的簽呈記載「協助取回帳號掌控權」，卻被同事解讀成「破案」回報給台南地檢署，導致檢方誤認邱員虛構辦案結果，起訴偽造文書。但邱員辯解文書內容是「規劃破案」而非「已破案」，台南地院認定簽呈是偵查計畫，判邱員無罪。

2022年12月，莊姓男子報案稱，臉書帳號遭不明人士盜用、無法登入。邱員承辦時製作簽呈，說明通知報案人協助取回帳號，並下載相關登入紀錄。由於莊男報案後沒有提告，加上莊男也忘記臉書的信箱、密碼，所以邱員就沒有進一步處理，直到2023年2月2日離職。

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在2023年時，檢察官調查莊男涉嫌的誹謗案，想要釐清莊男的臉書帳號是不是真的被盜用，函請台南市警察局說明，這時候案件已轉交由董姓偵查佐處理，董員調閱邱員當初簽呈，卻未詳閱說明內容，誤以為帳號已成功取回，回函中寫出「協助取回帳號掌控權，尚未查獲犯嫌」等語。

後來，檢方在莊男的誹謗案中傳喚邱員作證，要證明在莊男持有自己的臉書帳號沒有被盜，豈料邱員作證，當時根本沒有幫莊男取回帳號，導致最後莊男獲判無罪，檢方發現與之前警方回覆不符，所以認為邱員沒有依據事實寫公文，所以提起偽造文書罪。

邱員到庭辯稱，當時簽呈是寫給主管審核用，內容是「規劃破案」，從來未對外主張破案，台南地院審理後認為，原簽呈確實僅屬計畫性文書，內容亦註明「調查結果另案簽陳」，並未聲稱帳號已取回，造成誤解的是同事的回函錯誤，而非邱員本人造假，依法不構成登載不實與行使，判決無罪。

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