護理師戳3針全失敗！換肝病人飆粗口 跑完醫院換法院

護理師替剛換肝的翁姓病患插針三次未果，翁男情緒失控在病房飆三字經。插針示意圖。（資料照）

2025/06/07 19:59

〔記者王捷／台南報導〕翁姓男子在肝臟移植手術後住院，不滿護理師連續三次打針失敗飆罵三字經，結果被告違反《醫療法》。台南地方法院審理認為，考慮翁男剛動完手術、被連續被打三針，屬於情緒激動下的短暫發言，所以判處無罪。

53歲的翁男去年住進國立成功大學醫學院附設醫院，在外科加護病房接受肝臟移植術後治療，案發當日清晨4時35分，護理師在病床邊替他放置靜脈導管，過程三度未果，翁男隨即情緒失控，辱罵護理師一連串三字經。

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同日上午8時許，翁男又因認為未受到照護，再次拔除身上靜脈導管與壓脈帶，並在病房辱罵護理師。護理師指控，翁男一度作勢要靠近對方，被男性護理師上前制止。護理師提出告訴，檢察官認為翁男涉公然侮辱罪與醫療法第106條第3項之妨害醫療業務罪。

不過法院認為，翁男當時剛完成重大手術，凌晨接受侵入性治療時接連三次失敗，身心狀況俱疲，出現短暫情緒性爆發並非毫無理由。雖其語言粗俗，對護理人員造成困擾與心理壓力，但未有證據顯示翁男主觀上有意圖侮辱名譽或阻礙醫療。

法官指出，公然侮辱罪所處罰者，要為故意公開發表足以損害他人社會評價的言論，翁男像是術後一時失控或情緒性發言，並未具備明確攻擊人格的主觀故意，也未反覆持續使用，難以構成犯罪。而醫療法所規範的妨害醫療業務罪，更需行為人以強暴、脅迫或其他非法方式實際妨害醫療，翁男拔管行為雖不妥，但無阻礙護理師繼續施作或使醫療程序中斷，因此判處無罪。

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