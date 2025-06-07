環保業者嗆員工車上有槍沒事 吵架丟椅子法院認定恐嚇

蔡姓環保業者被控恐嚇取財，稱車上有槍無罪，法院認為缺乏證據，反倒是他丟椅子、血壓計被判拘役50日，成為唯一成立的恐嚇罪行。示意圖。（資料照）

2025/06/07 20:59

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓環保業者懷疑前員工勾連司機偷收垃圾，曾登門嗆聲車上有「東西」，前員工的悍妻回嗆「你有？我也有！」台南地方法院認為證據不足，不過蔡男在口角中曾丟椅子、血壓計，這樣的恐嚇力與證據力大過槍，判蔡男判處拘役50日。

2020年6月間，蔡男找前員工與其妻到新營住處，懷疑他勾結公司司機偷接單替人收垃圾，蔡男情緒激動，先後朝兩人丟擲血壓計與塑膠椅。

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前員工夫妻另指控，2021年1月20日晚間，蔡男帶了人到他們經營的工廠前要求對話，過程中稱車上「有東西」，暗示車上有槍，還對他妻子聲稱，3天要交出前員工，不然就打死她，但是員工悍妻沒示弱，回嗆「你有槍？我也有！」

檢方認為蔡男的言行具惡害通知性質，依恐嚇取財未遂罪將蔡男與另7人提起公訴。不過法院審理後認為，此段對話除被害人陳述外，檢方未提出錄音、影像或其他補強證據，亦無查出現場有任何槍枝。

要是沒有外部佐證資料，單憑一方說法，難認達到「排除合理懷疑」的標準，因此對三次會面所涉恐嚇取財未遂指控均判無罪。

反觀蔡男丟擲血壓計與椅子部分，不僅蔡男自承，前員工與悍妻都有一致供述，另有證人說明兩人當時閃避動作，法院認定該行為足以令人心生畏懼，構成恐嚇罪，雖然蔡男未出言恫嚇，但以生活用品為器物，連續拋擲，使人心生畏懼，構成刑法第305條恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，可易科罰金。

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