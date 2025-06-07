為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    平交道警鈴響轎車照開「遮斷桿卡車頂」！警出手了 最高噴7萬4500

    平交道保全趕緊衝上前解圍。（民眾提供）

    平交道保全趕緊衝上前解圍。（民眾提供）

    2025/06/07 16:45

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東中山路平交道昨天（6日）有轎車在警鈴響起時超越停止線，被降下的遮斷桿卡住車頂，動彈不得，眼見再過半分鐘火車就要通過，副駕駛趕緊下車，保全也衝上前扶起桿子，轎車才得以倒車脫困。影像曝光後，引發大批網友抨擊，鐵警也受理舉發，將移交監理單位裁罰，最高可裁處7萬4500元罰鍰。

    黑色名牌轎車昨天上午11點行經羅東中山路平交道，遇到警鈴響起，平交道保全員見轎車沒有停下來，緊急吹哨阻擋，大喊停車，駕駛疑似沒有聽到，轎車超越停止線，被降下的遮斷桿卡住車頂，車頭壓在鐵軌上，嚇壞周邊用路人。

    副駕駛見狀立刻下車，保全也衝上前協助移走桿子，讓轎車倒車脫困，所幸當時火車尚未經過，否則後果不堪設想。全程目睹的民眾將影像PO網，網友紛紛撻伐駕駛簡直不要命！

    鐵警說，保全當時擔心影響交通，先讓轎車離去，隨後將案發經過通報相關單位；而有民眾發文公布影像，等同逕行舉發，檢視違規樣態後，會依違反道交條例，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，將移交監理單位裁罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播