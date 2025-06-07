平交道警鈴響轎車照開「遮斷桿卡車頂」！警出手了 最高噴7萬4500

平交道保全趕緊衝上前解圍。（民眾提供）

2025/06/07 16:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東中山路平交道昨天（6日）有轎車在警鈴響起時超越停止線，被降下的遮斷桿卡住車頂，動彈不得，眼見再過半分鐘火車就要通過，副駕駛趕緊下車，保全也衝上前扶起桿子，轎車才得以倒車脫困。影像曝光後，引發大批網友抨擊，鐵警也受理舉發，將移交監理單位裁罰，最高可裁處7萬4500元罰鍰。

黑色名牌轎車昨天上午11點行經羅東中山路平交道，遇到警鈴響起，平交道保全員見轎車沒有停下來，緊急吹哨阻擋，大喊停車，駕駛疑似沒有聽到，轎車超越停止線，被降下的遮斷桿卡住車頂，車頭壓在鐵軌上，嚇壞周邊用路人。

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副駕駛見狀立刻下車，保全也衝上前協助移走桿子，讓轎車倒車脫困，所幸當時火車尚未經過，否則後果不堪設想。全程目睹的民眾將影像PO網，網友紛紛撻伐駕駛簡直不要命！

鐵警說，保全當時擔心影響交通，先讓轎車離去，隨後將案發經過通報相關單位；而有民眾發文公布影像，等同逕行舉發，檢視違規樣態後，會依違反道交條例，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，將移交監理單位裁罰。

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