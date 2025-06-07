泰男連偷工廠電纜4次 分駐所長搏鬥擒賊

警方逮捕泰籍如姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/07 16:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕51歲泰國籍如姓男子來台打工，但他手腳不乾淨，為了多賺一些，他竟賊心大起偷電纜盜賣，新北市八里區某工廠連續被他光顧3次。警方獲報展開調查，蘆洲警分局八里分駐所長林裕益4日親自帶隊逮人，還與如男發生搏鬥，如男不敵專業擒賊的林員，當場被壓制逮捕，警詢後依法送辦。

據悉，位於八里區狀元街的這家工廠，在上月21日、28日，以及本月1日連續電纜遭竊，工廠負責人實在受不了偷兒屢次光顧，於是報警處理。

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警方獲報展開調查，仔細分析竊嫌習性，並於工廠裝設多支監視器，本月4日清晨4時許，由林員帶隊前往埋伏。果然偷兒又現身，林員與所內弟兄共4人一擁而上，但偷兒還心存僥倖不肯就範，與林員發生搏鬥，林員右手多處擦挫傷，但還是憑藉警方專業的實力，順利將偷兒壓制。

警方查清偷兒身分為泰籍的如男，扣回他攜帶的做案工具，包含剪刀、美工刀、絕緣剪、雨傘，以及被剪掉的電纜線6捆。如男向警方供稱，偷電纜是為了盜賣多賺點錢，承認該工廠包含本次共4起竊案都是他所為。警詢後，依竊盜罪嫌，將如男移送法辦。

警方扣回做案工具、遭竊電纜。（記者徐聖倫翻攝）

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