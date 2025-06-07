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    女開車趕赴畢業典禮成「水溝蓋跑法」 男友、男友父母一起送醫

    休旅車跨上邊坡停下，所幸車內人僅輕傷。（警方提供）

    休旅車跨上邊坡停下，所幸車內人僅輕傷。（警方提供）

    2025/06/07 16:22

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東大學今天舉行畢業典禮，一早校門口有學生機車相撞，還有一起車禍發生在仁義北路，黃姓女駕駛才剛拿到駕照不久，為了友人畢業典禮，開車載著男友與男友父母趕場，搶黃燈過路口轉彎弧度太大，硬拉回車道卻過了頭，衝進對向車道，最後大家一起進醫院。

    台東警察分局早上8點46分接獲報案，台東市仁義北路發生交通事故，派遣員警到場交通疏導，配合消防人員救護傷患，駕駛黃女（20歲）及乘客多處擦挫傷，意識均清醒無大礙，2名乘客送醫院救治，詳細事故發生原因仍待警方調查釐清。

    經瞭解，黃女今年初取得駕照，向長輩借休旅車載男友、男友父母趕赴畢業典禮，一車4人在正氣北路左轉準備進入仁義北路，剛好黃燈，急轉彎弧度大，速度又不低，失控撞到河堤圍牆，駕駛要將車「救回」車道卻「救過頭」，衝入對向車道，整台滑向水溝，最後一側爬上邊坡才停下。

    警方初步調查，休旅車輪胎紋路早被磨得差不多，可能抓地力也大受影響，間接影響操控力，「雖然不知道這樣會不會影響感情，但只要沒有重大傷亡，才剛拿駕照不久就獲得教訓、這輩子能提早出發、不搶快，這也算是好的教訓」。

    休旅車跨上邊坡停。（警方提供）

    休旅車跨上邊坡停。（警方提供）

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