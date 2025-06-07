網路交友愛情詐騙老梗仍盛行！上月900多人受騙 財損2億多

網路假愛情交友詐騙老梗由來已久，刑事警察局統計，上個月有900多人受騙、財損高達2億多元。（刑事局提供）

2025/06/07 15:49

〔記者邱俊福／台北報導〕網路假愛情交友詐騙老梗由來已久，雖執法機關宣導許久，每月仍有不少人上當，連對方都沒有見到面，就被對方以邀約見面需先支付「認證費」或者家人缺錢治病等博取同情話術，遂行詐財；刑事警察局統計，上個月有900多人受騙、財損高達2億多元，今提醒民眾多小心。

刑事局表示，今年2月間，北部1名劉姓單身漢在家使用LINE通訊軟體時，加入自稱「經紀人」的帳號，該經紀人以交往為前提，介紹Threads帳號暱稱為「夢倩」的女子，與「夢倩」交談幾天後，又介紹另名暱稱「晨曦」的女子，從此該女網友每天問候，讓劉男陷入愛情漩渦。

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某日，對方突然邀約見面，並向劉男索取電話號碼，隨即就有自稱是「晨曦」的公司經理，來電表示要與「晨曦」見面需先支付「認證費」，劉男按照對方指示購買Apple的APP Store卡16筆，共花費8萬元，隨後該經理又來電以其他理由要求再陸續支付其他費用，劉男才察覺有異，撥打「165」反詐騙專線諮詢，始知受騙。

另中部一名王姓婦人透過LINE軟體認識暱稱為「Lucas」的男網友，對方自稱是聯合國的戰地醫生，在幾天交談後，對方表示他兒子在美國生病，治療急需用錢，並聲稱回國後會還款，誘騙王婦使用ATM無摺存款、臨櫃匯款等方式將錢匯給對方。

因為每次匯款對方總是向王女保證還款，不知不覺中，王女共匯出29萬3500元，直至王女發現對方始終無法如期還款，甚至開始躲避聯繫，才驚醒過來，向警方報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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