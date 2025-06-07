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    首頁　>　社會

    泰女帶11公斤大麻來台判2年10月 接應男子否認犯行判13年

    蘇男雖矢口否認，但法官認定蘇為犯罪集團重要一環，判處有期徒刑13年。（資料照）

    蘇男雖矢口否認，但法官認定蘇為犯罪集團重要一環，判處有期徒刑13年。（資料照）

    2025/06/07 14:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕泰國籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA（W女）於去年10月5日凌晨4時許，自泰國曼谷機場攜帶重約11公斤二級毒品大麻來台，入境桃園機場時，被航警、關務署人員當場查獲，警方隨後逮捕台灣接應的36歲蘇姓男子，桃園地院判決出爐，W女犯後坦承犯行，態度尚可，且被告終非幕後策劃主導惡性較輕，判刑2年10個月，至於蘇男雖矢口否認，但法官認定蘇為犯罪集團重要一環，判處有期徒刑13年。

    檢警調查，蘇男與運毒集團聯繫，以3萬5000元泰銖為報酬，委託W女於去年10月5日由從曼谷機場攜毒來台，入境時關務署台北關及航警局人員察覺有異而查獲毒品，為追出在台貨主，警方前往W女準備入住旅館埋伏，才逮捕蘇男。

    雖然蘇男矢口否認有私運大麻進口犯行，但法官發現蘇男對於該案毒品運輸之方式、運抵台灣時間、取得本案毒品之聯繫管道，均瞭如指掌，確屬整體犯罪至為重要共犯，加上大麻重約11公斤，可能產生之危害至鉅，蘇男於犯後仍飾詞否認犯行，量處有期徒刑13年。

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