民眾黨推動法庭直播 台北律師公會發聲明反對

民眾黨推動「法院組織法」修法，欲推行「法庭直播」，台北律師公會今天發聲明表達反對立場。圖為法庭示意圖。（資料照）

2025/06/07 15:27

〔記者林嘉東／台北報導〕民眾黨推動「法院組織法」修法，欲推行「法庭直播」，台北律師公會深表憂慮，今（7）天發聲明表達反對立場強調，此修法將對司法運作與人民的憲法權利造成重大影響，並呼籲立法院審慎評估草案，停止對直播常態化之修法，優先推動漸進、實證、配套完備之措施，確保正義得以於法庭內外真正實現。

台北律師公會指出，憲法及訴訟法所保障之公開審理，其核心價值在於確保司法程序透明，避免黑箱作業，增進人民對司法之信賴。然而，公開審理並不當然等同於法庭公開播送。公開審理係透過有限且可控之現場旁聽，使社會對審判程序有所監督；至於公開播送則是將庭審過程毫無限制地即時傳播至不特定多數人，涉及人格權之干涉與公平審判原則之侵害，兩者在本質與影響層面皆有重大差異，不應混為一談。

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其次，在事實審層面，庭審往往牽涉證人證述、被告發言、被害人陳述等大量對隱私與個人生活經歷之揭露，如容許公開播送，將使證人、被告乃至其親友面臨來自全社會的檢視，無可避免地在心理上產生額外壓力，影響證人出庭意願甚至改變陳述內容，嚴重妨礙真實發現。再者，公開播送易使案件被置於輿論審判下，當庭內發言或證據揭露遭媒體剪輯、斷章取義或後續被社群傳播評論，公眾觀感往往在程序尚未結束前即已成型。此種外部偏見，不僅對法官審判之獨立性產生重大影響，當事人亦可能因遭標籤化而陷於無法恢復之人格權損害，衝擊無罪推定及公平審判原則。

另就法律審層面，雖然爭點多集中於法律適用，較少直接涉及證據調查，但實務中往往仍需參照下級審所認定之事實基礎，並揭露當事人之過往生活背景與身家情況。若逕予公開播送，同樣會將當事人或其親屬置於輿論檢視環境，侵害其人格權與隱私權。又公開播送將導致法院審判過程被誤解為一種「公共表演」，各方人員之表現可能受到攝影鏡頭干擾，而非專注於真實發現與法律適用。且隨著深偽技術（deepfake）普及，亦恐造成法庭活動被扭曲、誤導大眾，致使法院公信力受損。

最後，參考外國的比較法經驗，美國聯邦法院對刑事案件仍一律禁止公開播送，

民事案件亦僅以「小範圍、漸進、需實證檢討」為前提；而德國僅開放「聯邦最高法院之裁判宣示」，其餘一律禁止公開播送；日本甚至只能在「被告不在庭的狀況下」拍攝法官入庭到庭審開始之間的兩分鐘，全面禁止公開播送的可能性，以充分保障被告、證人及關係人之權益。反觀，台灣目前缺乏完善網路治理、媒體自律與資訊安全配套，貿然開放恐生更多隱患。此外，公開審理固應維護，但公開並非毫無限度。現階段將公開播送納入法院組織法，對公平審判、當事人權益及司法公信力都將造成不可逆之衝擊。

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