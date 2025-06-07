囂張越南移工獵殺石虎賣錢 竟拿獵槍瞄準上門員警

警方拘捕涉嫌盜獵石虎的潘姓越南失聯移工，潘男竟持獵槍瞄準警察，相當的囂張，圖為棲息台灣山林的石虎。（南投縣政府提供）

2025/06/07 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕保安第七總隊等單位發現越南籍移工竟涉嫌盜獵國寶第一級保育野生動物石虎，本月（6月）4日警方持搜索票到台中市新社區拘提潘姓越南移工，不料囂張的潘男竟持獵槍瞄準、恐嚇員警，趁員警閃避時逃逸，5日警方荷槍實彈拘捕他到案，台中地檢署昨天（6日）晚間聲請羈押禁見獲准。

警方並於潘男居住處搜索查扣自製獵槍4把、喜德釘火藥，以及製造獵槍的工具，依違反野生動物保護法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪名偵辦中，至於盜獵目的，是吃石虎肉？還是賣皮毛或標本檢警尚未釐清，目前僅知潘男與共犯賣的石虎屍體，是一隻數千元新台幣，檢警目前查獲石虎屍體一隻。

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台中地檢署指出，檢警接獲違法獵捕販賣第一級保育類野生動物石虎之情資，立即分案指派國土專組檢察官張雅晴，指揮警政署保安警察第七總隊第五大隊、台中市政府警察局大甲分局、東勢分局共組專案小組偵辦，今年4月在台中市后里區發現違法交易石虎屍體，專案小組深入追查，發現潘姓、范姓、阮姓等3名越南籍移工涉嫌重大。

檢警上月底拘提范姓、阮姓兩人到案，檢察官訊後諭知施以科技設備監控（配戴電子監控手環或腳環）；本月（6月）4日持搜索票到中市新社區、后里區搜索，不料潘姓主嫌竟持槍瞄準、恐嚇員警而趁隙逃逸，檢警持續追緝 ，於翌日（5日）在新社區拘提潘男到案，扣得自製獵槍4 把、喜德釘火藥與製造槍彈工具。

檢警調查，潘男從2020年10月起遭通報行蹤不明（失聯移工），他到處流竄近5年，無固定住居所，持自製獵槍於山區盜獵石虎等動物，再交給共犯對外販售，查緝困難且他持槍而具危險性。

檢方指揮專案小組加強橫向聯繫、統合資源，並由農業部林業及自然保育署台中分署、新竹分署、移民署中區事務大隊台中市專勤隊等協助，終於抓到潘姓失聯移工，全案進一步擴大偵辦中。

石虎是台灣現今唯一原生貓科動物，屬於瀕臨絕種的第一級保育野生動物，是台灣非常重要的天然野生動物之一，中檢強調必持續追查釐清犯罪網絡，全面打擊不法盜獵販賣集團，維護野生動物永續生態

警方拘捕潘姓越南失聯移工，囂張的他涉嫌持獵槍瞄準員警，被聲押禁見。（警方提供）

警方查扣盜獵工具與獵槍（圖上，手槍形狀）。（警方提供）

警方拘捕潘男的共犯，檢方裁定戴腳環監控。（警方提供）

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