婦人墜崖10天奇蹟獲救 高雄飛鷹大隊成員還原搜救過程

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊利用空拍機搜尋蘇婦墜崖後可能落點處。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/07 15:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕台北市蘇姓婦人上月28日離家失聯，蘇婦家人獲知蘇婦最後現身在基隆市八斗子忘憂谷山區後，請求民間搜救團體、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊北上尋人。飛鷹大隊理事長陳明華5日率隊北上，利用空拍機找尋1天研判蘇婦可能墜谷地點後，今（７）天上午利用繩索垂降找人，不到2小時就找到生命跡象微弱的蘇婦，又完成一項不可能的任務。

陳明華受訪時指出，他們是在5日接獲蘇婦家人請求協助電話，他立即率立即率8名飛鷹大隊隊員與新北市救難協會9名搜救隊員開車趕往忘憂谷；他們一行人當天傍晚5時許抵達後，在基隆市警二分局八斗子派出所長陳品碩協調下，在國立海洋科技博物館內紮營，隔天一早就前往忘憂谷尋人。

請繼續往下閱讀...

陳明華說，蘇婦上個月28日從住處離家後，搭計程車一路北上基隆市望憂谷，經當地基隆市警二分局八斗子派出所長陳品碩協助調閱周邊監視器，發現蘇婦大約6點半在忘憂谷65高地停車場下車後，徒步沿著階梯走上80高地後失聯。

因此在研判蘇婦進入80高地可能前進動線後，6日一早出動3台空拍機來回7、8趟搜尋1整天，都未發現蘇婦下落；由於80高地下方地形陡峭，多屬垂直的岩壁地形，隊員們研判蘇婦可能墜崖落點後，今天一早以垂降方式，先垂降50公尺未發現蘇婦，二度再往下垂降100公尺，在距離80高地下方約80公尺一處緩坡草叢內，找到被草蓋住側趴在緩坡奄奄一息的蘇婦。

陳明華振奮的說，搜救隊員找到蘇婦時，一度以為蘇婦已經往生，在進一步關心蘇婦後發現還有氣息，但生命跡象微弱，趕緊通報基隆市消防局隊員盡速將她救出送醫急救；飛鷹大隊成立30多年救人無數，這次蘇婦能平安獲救，相當特殊、罕見，希望她在醫療人員的救治下能順利度過難關，才不枉費大家這麼努力把她從死門關裡救了回來。

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊等搜救單位今天上午垂降找到墜崖的蘇婦。（基隆市消防局提供）

基隆市消防局隊員今天上午以垂降方式救出墜崖的蘇婦。（基隆市消防局提供）

基隆市消防局隊員今天上午以垂降方式救出墜崖的蘇婦。（基隆市消防局提供）

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華（右6）率8名隊員與新北救難協會9名搜救隊員完成搜救任務後開心在基隆八斗子忘憂谷留影。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法