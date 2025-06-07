台中豐原警分局家庭日 警眷體驗警察工作日常辛勞

孩童穿小警察制服開心拍萌照。（記者張軒哲攝）

2025/06/07 13:08

〔記者張軒哲／台中報導〕6月15日警察節將至，豐原警分局於去年首度舉辦家庭日活動，廣獲同仁及寶眷熱烈好評與正面回響，今日舉辦第2屆「警察節暨家庭日」活動，邀請警察同仁攜家帶眷，共同歡度專屬自己的節日，有精采的警技演練，演示警犬在協助辦案與執勤時的專業表現，贏得現場觀眾熱烈掌聲。活動會場設有美食區及多項互動攤位，場面歡樂。

今日活動立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、羅永珍等人與多名警友、退休員警、警察志工及協勤民力等警察的家人共同參與。包括「小小警察體驗及走秀」、「小騎警交通安全宣導」、「慈濟公益宣導」等攤位，寓教於樂，兼具知識性與實用性。同時舉辦「套圈圈」、「沙包丟擲」等趣味競賽，讓各年齡層皆能盡興參與，促進親子情感與同仁間的情誼交流，現場洋溢著歡樂與溫馨氛圍。

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豐原分局分局長林大為表示，警察節不僅是向全體警察同仁致敬的重要日子，更是提升團隊凝聚力與家庭支持的重要時刻。由於警察工作性質特殊，常常無法與家人長時間相處，透過家庭日活動，讓警察同仁得以暫時卸下勤務壓力，與家人共享難得的親情時光，同時也讓警眷更能理解警察背後的辛勞與付出。

孩童穿小警察制服騎乘小哈雷機車，可愛逗趣。（記者張軒哲攝）

豐原分局警察節暨家庭日活動，有精采的警技演練。（記者張軒哲攝）

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