財經女神不會騙我！男子不聽家人阻詐 砸30萬無法出金才醒悟

邱男誤信「財經女神」投資廣告，還砸30萬投資，直到對方無法出金才驚覺受騙，最後與警方聯手6月4日趁面交時逮捕車手。 （民眾提供）

2025/06/07 12:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣邱姓男子日前在網路上看到假冒「財經女神」邱沁宜的投資廣告，結果被「飆股穩賺不賠」的話術吸引，還興奮跟家人分享，家人很快告知邱男這是詐騙，但邱男還是悄悄投資30萬元，直到對方無法出金才驚覺受騙。最後在家人陪同下向北斗派出所報案，並與警方聯手6月4日趁面交時逮捕車手。

警方調查，邱男日前在社群平台看到假冒財經節目主持人邱沁宜的投資廣告，點進連結後被拉入群組。群組內充斥「穩賺不賠」、「短期獲利翻倍」等關鍵話術，加上假帳號輪番放送獲利截圖，讓他信以為真，還與家人分享投資計畫。

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沒想到家人當頭棒喝：「這是詐騙啦！」甚至主動封鎖群組聯絡管道。不料他堅信「女神不會騙我」，偷偷再度加入，甚至直接砸下30萬元投資，結果當他要求提領獲利時，對方卻遲遲無回應，這才驚覺遭騙，懊悔不已。

家人得知後憤怒不已，直接帶他到北斗派出所求助，警方旋即組成專案小組，指導他與詐騙集團聯繫，假意配合再次面交款項。警方與家屬分別埋伏在約定地點，於6月4日當場逮捕26歲余姓車手。

警方當場在余男身上搜出偽造工作證、收據及作案用手機，訊後依詐欺罪與違反《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。警方呼籲，詐團常假冒財經名人，設局引人誤信，民眾務必查證資訊真偽，避免被「財經女神」的光環誤導成冤大頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場在車手余男身上搜出偽造工作證、收據及作案用手機。（警方提供）

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