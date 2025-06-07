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    超詭異！短褲辣妹偷完辣椒再偷車 全程頻摸屁屁

    彰化縣和美鎮出現短褲女偷走機車的離奇竊案。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮出現短褲女偷走機車的離奇竊案。（民眾提供）

    2025/06/07 12:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮傳出離奇竊案，有位短褲辣妹突然騎電動自行車到西調路一帶民宅，先偷辣椒，再偷騎住戶的機車離開，全程更是不時單手摸著自己的屁屁，行徑超級詭異，警方表示已掌握嫌犯身分偵辦中。

    住戶指出，這起竊案發生在6月5日中午，因為有親友發現機車不見了，調閱監視器才發現其中有一條線路被剪斷，還好還有其它的監視器有錄到，原來是一位大家都不認識的短褲女孩突然跑進住戶旁的空地，賊頭賊腦的就把機車騎走了，還順便戴上機車上的安全帽。

    住戶強調，這位年輕的短褲女動機很可疑，先是騎著電動自行車來，然後就把電動自行車丟著，再偷騎機車離開，這部機車才剛買2、3年，當時花了8萬元。

    和美警分局塗厝派出所表示，受理民眾報案後，已調閱路口監視器，掌握嫌犯身份，疑似因機車的鑰匙沒有拔，嫌犯就偷竊騎走，全案將積極偵辦中。

    彰化縣和美鎮出現短褲女到民宅空地偷走機車，全程都單手摸自己屁屁。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮出現短褲女到民宅空地偷走機車，全程都單手摸自己屁屁。（民眾提供）

    彰化縣發生詭異竊案，短褲女騎著電動自行車到案發現場後丟著不管，再偷走機車離開。（民眾提供）

    彰化縣發生詭異竊案，短褲女騎著電動自行車到案發現場後丟著不管，再偷走機車離開。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮的短褲女竊賊，先剪斷監視器電線，再偷走機車。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮的短褲女竊賊，先剪斷監視器電線，再偷走機車。（民眾提供）

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