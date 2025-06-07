好貴的中秋烤肉趴 放煙火釀衝突打傷鄰居 判刑6月、賠27萬

中秋節烤肉喧譁還放沖天炮遭制止，竟爆打鄰居成腦震盪，施暴的盧、蔡及陳男等3人被判刑半年、賠27萬多元。（資料照）

2025/06/07 12:22

〔記者李立法／屏東報導〕盧姓男子中秋節邀請蔡姓及陳姓等友人到自宅庭院烤肉同歡，卻因過度喧譁還燃放沖天炮，遭鄰居出面制止，盧男等3人認為鄰居態度不佳因而爆發口角，盧男等人竟分持鐵棒將該鄰居打成腦震盪，經被害人提告並求償，施暴的盧、蔡、陳3人被屏東地院依共同犯傷害罪判刑6個月，得易科罰金，3人還要連帶賠償被害人27萬多元，可上訴。

盧姓男子中秋節在自家庭院辦烤肉趴，邀請蔡姓、陳姓等友人及其家屬前來同歡，因人多喧譁，還燃放沖天炮助興，結果引起隔壁鄰居盧翁不滿，出面制止同為盧姓鄰居等人放煙火行為，盧男及蔡、陳2友人認為盧翁態度不佳，破壞眾人中秋烤肉氣氛，竟分持鐵棒聯手暴打盧翁，在場親友見狀紛紛下場勸離架開，仍導致盧翁頭、臉及身體多處血腫及擦挫傷，還被打到腦震盪。

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盧翁事後對施暴3人提告傷害並求償醫藥費、精神撫慰金等共180萬多元；屏東地院審理後，認為盧男、蔡男及陳男僅因不滿被害人要求停止施放煙火，竟聯手施暴將被害人打到遍體鱗傷，實不足取，依共同犯傷害罪，判處3人各6個月徒刑，得易科罰金；民事部份，法官檢視盧翁傷勢及全案情狀後，認為3人應連帶賠償盧翁27萬多元，若加上刑事易科罰金部份，3人要為這場變調的中秋烤肉趴付出逾81萬元代價。

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