澎湖漁船進水半沉沒、觸礁擱淺船長亡 天氣轉好救援工作展開

半沉沒多時的停泊馬公第三漁港漁船，出動2台吊車扶正船體。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/06/07 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕經過連日來天氣不穩定今（7）日終於放晴，2件船難後續救援工作展開，馬公第三漁港停泊港區的宏勝富號漁船，不明原因進水呈現半沉沒，出動2台大型吊車前往拖救，澎湖縣政府消防局協助抽水作業；花嶼港觸礁擱淺，導致老船長意外身亡，澎湖縣救難協會再度專船南下救援，所有努力都是避免海洋污染，維護自然海洋生態。

停泊馬公第三漁港多時的宏勝富號漁船（CT3），5月30日深夜11時船體嚴重進水，呈現半沉沒狀態，今日上午9時許船主雇用2台重型吊車，結合潛水人員進行繫纜吊掛扶正作業，上午9時13分由澎湖縣政府消防局馬公分隊出動1車2人2具移動式幫浦協助船艙抽水，目前甲板已離水面，潛水人員下前進行查看船底破損情形。

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另外，6月3日清晨5時許望安鄉花嶼村龍富盛漁船擱淺案，今日由救難協會陳志達、陳柏宇、柯泰平、洪協泰、吳健明、吕志宏、辛翰翔共8人，搭乘漁船「發現者」，自龍門港出發前往望安鄉花嶼村花嶼海域（花嶼衛生所東南前方約100公尺礁岩處），協助救援觸礁之花嶼籍漁船繫綁浮筒協助拖帶作業。

澎湖縣救難協會再度派員，前往花嶼救援觸礁擱淺漁船。（澎湖縣政府消防局提供）

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