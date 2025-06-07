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    高市公布10年內連續3次酒駕男 交通局：代駕一年減少死傷155人

    高市代駕一年減少死傷155人。圖為警方路檢（記者黃良傑攝）

    高市代駕一年減少死傷155人。圖為警方路檢（記者黃良傑攝）

    2025/06/07 12:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局今天公布最近一期10年內連續3次酒駕名單，違規人為吳飛地，酒駕罰鍰金額為21萬元，其駕駛執照依法再吊銷3年，交通局也統計發現，高市前年使用代駕服務6萬次，去年增加至7萬餘趟次，酒駕肇事傷亡人數減少了155人。

    交通局指出，政府為嚇阻酒駕造成遺憾，決定10年內2次以上酒後駕車或拒絕酒測，依法公布姓名、照片及違法事實，並依據道路交通管理處罰條例規定，定期在官網「高雄市酒駕及拒測累犯公布專區」公布高市轄管酒駕及拒測累犯。

    新一波公布20名酒駕違規累犯，其中累犯2次者19人，其中，男子吳飛地更高達酒駕3次，該名酒駕違規人吳飛地，酒駕罰鍰金額為21萬元，其駕駛執照依法吊銷3年，交通局表示，自111年起累計公告酒駕累犯總計2330人，民眾均可上網查詢。

    市府表示，為有效防制酒後駕車事故、提升道路交通安全，交通局與財政局、經發局、衛生局等單位合作，宣導酒後使用代駕服務，並深入商圈、販酒或飲酒等場所，交通部統計數據顯示，113年高雄市因酒駕肇事致人死傷人數相較112年減少155人，降低幅度達19％，民眾千萬不要酒後駕車，以免違規受罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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