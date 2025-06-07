1次6萬元！台中小黃司機「侵門踏戶」 擁吻前同事愛妻2次判賠

張男兩度於同事住處，擁吻同事的妻子，台中地方法院判決應賠償12萬元，平均一次是6萬元。（記者張瑞楨攝）

2025/06/07 12:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市開計程車維生的張姓司機，與王姓男子是以前同事，他卻在今年兩度跑到王男住處，與王男之妻擁抱親吻，被王男住處的監視器拍下，王男對此「侵門踏戶」之舉氣得七竅生煙，他與妻子離婚之後，控告張男索賠50萬元，張男「自認」擁吻人妻，但他認為索賠50萬元太高，台中地方法院則判決張男應賠償王男12萬元，平均1次是6萬元。

判決書指出，王男向台中地方法院提起民事訴訟，他指控說，自己與張女3年前結婚（今年2月離婚），張女卻在婚後不到2年，即出軌與張姓男子交往，張男還是原告王男的前同事，明知王男與張女是夫妻，張男仍於今年（2025年）1月10日與2月3日相互親吻及擁抱，已逾越一般社會觀念的男女正常交往分際，侵害王男配偶權益甚鉅，聲明應賠償精神慰撫金50萬元。

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張男答辯說，他對王男的主張沒意見，但他已經從公司離職，現在開計程車，他對王男感到抱歉，但他覺得王男求償的金額太高，聲明駁回王男之訴。

台中地院認為，王男提出今年1月10日監視錄影畫面截圖、2月3日照片為證據，且張男審判中不爭執，視同「自認」，王男主張堪信為真。

法官強調，張男明知張女為已婚之人，竟與人妻張女交往，還在王男與張女的家中擁抱親吻，顯然超越一般男女社交行為，顯然侵害王男配偶權且情節重大，但審酌雙方財力等，應以賠償12萬元為適當，判決張男應賠償王男12萬元，可上訴。

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