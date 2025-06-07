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    打擊砂石車違規亂象 屏東里港警6/9起啟動大型貨車大執法

    屏東里港警6/9起啟動大型貨車大執法 。（示意圖，屏縣里港警分局提供）

    屏東里港警6/9起啟動大型貨車大執法 。（示意圖，屏縣里港警分局提供）

    2025/06/07 10:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉堤防近日發生嚴重砂石車事故，兩輛砂石車不明原因對撞，導致其中一人被拋飛至車外，當場遭輾斃，情節駭人聽聞，引發社會高度關注；為防止類似事故發生，里港警分局將從下週一（6月9日）起啟動「大型貨車取締大執法」專案，針對轄區內砂石車違規行為展開強力取締。

    統計分析，里港警分局轄內今年（2025年）1至5月大型貨車死傷車禍發生27件，違規取締1074件；去年同期事故發生38件、違規取締911件，取締部分增加163件。事故件數減少近三成，顯見落實執法仍具有一定防制車禍事故效果，盼透過執法達成事故發生數下降之核心目標。

    里港警分局指出，此次專案結合大數據分析交通事故熱時段與高風險路段，鎖定砂石車常出沒的違規熱點及鄰近飲酒場所，並於易肇事與重要聯絡道路設置封閉式或分散式路檢點，採取高密度巡查與靈活攔查策略，以有效攔阻危險駕駛行為。

    里港警分局交通組長巴龍祥進一步說明，大執法將針對大型貨車的超速、酒後駕駛、闖紅燈、無照駕駛、違規跨越雙黃/雙白線、違規超車、不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大違規行為進行取締，違者將依法開罰，並記點或吊扣駕照。

    里港警分局分局長温基興提醒，大型貨車駕駛人應遵守交通規則，行經路口或行人穿越道時應減速慢行、注意視線死角，並保持安全距離，避免因內輪差或盲區視野不良造成事故。

    此外，警方將持續強化科技執法與監控，確保違規者受到應有懲處。希望透過本次取締行動，提升駕駛人的守法意識，建立「人車互相尊重」的交通文化，確保道路安全，讓每位用路人都能安心行駛。

    警方將加強取締大型車輛規違行為。（屏縣里港警分局提供）

    警方將加強取締大型車輛規違行為。（屏縣里港警分局提供）

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