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    31歲大叔搞大13歲國中少女肚子 說要養孩子只當「減刑」工具

    13歲少女和31歲林姓男子未婚懷孕產子，林男嚷著要負責，實際上卻是把小孩當成自己「減刑工具」。示意圖。（資料照）

    13歲少女和31歲林姓男子未婚懷孕產子，林男嚷著要負責，實際上卻是把小孩當成自己「減刑工具」。示意圖。（資料照）

    2025/06/07 10:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕31歲林姓男子透過網路交友軟體結識13歲國中少女小美（化名），兩人發展為戀人關係後，還數度發生性行為，小美懷孕被父親得知後報警提告，林男在法院嚷著要跟小美結婚，並收養孩子，但實際上，孩子生下來後就被社會局安置，林男只把無辜的孩子當成自己「減刑」工具，被法官識破後依妨害性自主等罪判刑4年6月。

    判決指出，林姓男子和小美於2023年初結為男女朋友後，同年2月間，他與小美透過手機聊天時，提議「既已交往，想看妳胸部」，誘使小美拍了3張性感照片給他欣賞，之後，兩人多次相約到旅館開房間並發生性行為，小美也因此懷孕。

    小美的肚子一天一天隆起，被父親發現後才坦承與林男交往，但林男不肯負責，被林爸帶著女兒報警提告；高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，強調自己願意負起責任，他的律師也說，林男打算與小美結婚，並與小美一起把小孩養大，請法官酌減其刑。

    但法官發現，小美生下孩子後，也沒有辦法承擔養孩子的責任，目前孩子由社會局安置中，而林男口口聲聲說要負起責任，但迄今不但不願與小美家人談賠償和解，也沒有出面認領或扶養孩子，加上他曾犯下侵入住宅被判緩刑2年，緩刑期間又與未滿14歲少女發生性行為，因此依對於未滿14歲之女子為性交等罪判徒刑4年6月，可上訴。

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