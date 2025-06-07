漁船船長海上作業腹痛 海巡緊急後送返港就醫

澎湖海巡隊接獲命令，火速前往海上救人。（澎湖海巡提供）

2025/06/07 10:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨（6）日下午5時20分，接獲民眾報案，稱其兒子為漁船「聖」號船長，海上作業因不明原因腹痛，目前位於花嶼西南31.5浬，請求海巡協尋，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上PP-10087巡防艇前往指定海域查處。第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

澎湖海巡隊接獲通報後，立即調動線上巡防艇10087艇，在下午5時50分抵達指定海域，與「聖」船會合，順利將病患接駁上艇後隨即航返馬公港，晚間8時16分交由岸上等待的澎湖縣政府消防局救護車，載運船長送往三總澎湖分院就醫。

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海巡署金馬澎分署表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

另外日前馬公第三漁港發生沉船的宏勝富，今日早上船主已請吊車進行吊運工作，將俟吊運完成後派員巡視港區環境，若有髒污將於上班日派員清潔，澎湖縣政府農漁局將全程監視，避免油污造成海洋污染。

馬公第三漁港沉沒漁船，雇請吊車吊上岸。（澎湖縣政府農漁局提供）

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