為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中醉男嫌囉唆扯媽頭髮 還砸路邊車引爆3打1大亂鬥

    警方馳抵時，現場仍相當紊亂。（記者張瑞楨翻攝）

    警方馳抵時，現場仍相當紊亂。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/06/07 09:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子今天（7日）凌晨與媽媽喝酒後起爭執，林男嫌媽媽太囉唆，竟拉扯母親頭髮，又把情緒發洩在無辜路人身上，對路旁汽車亂丟東西砸車，駕駛下車與林男理論後，雙方爆發肢體衝突，兩名路人也加入毆打林男的行列，引發一場「3打1」的大亂鬥，警方依職權辦理家暴通報；全案並依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇與毀損等罪，將林男等人函請台中地方檢察署偵辦。

    中市警察局第二分局調查，今天（7日）凌晨0時許接獲民眾報案，指稱中市北區五權路有人打架，立即派遣警力迅速到現場，經了解，是高女（63歲）與兒子林男（42歲）母子2人飲酒後，因媽媽高女「碎碎唸」，林男嫌媽媽囉唆而產生口角，林男酒後情緒激動，突然朝馬路丟擲物品，砸中臨停路邊的自小客車，車內駕駛陳男（30歲）遂下車與林男理論，雙方進而發生肢體衝突。

    調查顯示，途經的路人吳男（26歲）與張男（52歲）見狀上前勸架不成被激怒，也加入亂鬥行列，出手毆打林男，導致林男臉部擦挫傷，員警抵達現場時已無打架情事，吳、張2人亦逕自離去，員警遂將陳男、林男及高女3人帶所調查，並調閱監視器釐清案情。

    另外，警方也查到林男因情緒激動，有拉扯母親頭髮等暴力行為，警方依職權辦理家暴通報；全案依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪名，將鬥毆的林男與陳男，以及加入鬥毆的路人吳男與張男共4人，函請台中地方檢察署偵辦。

    員警馳抵現場，將醉酒鬥毆的林男（圖左）壓制。（記者張瑞楨翻攝）

    員警馳抵現場，將醉酒鬥毆的林男（圖左）壓制。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播