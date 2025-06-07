台中醉男嫌囉唆扯媽頭髮 還砸路邊車引爆3打1大亂鬥

警方馳抵時，現場仍相當紊亂。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/07 09:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子今天（7日）凌晨與媽媽喝酒後起爭執，林男嫌媽媽太囉唆，竟拉扯母親頭髮，又把情緒發洩在無辜路人身上，對路旁汽車亂丟東西砸車，駕駛下車與林男理論後，雙方爆發肢體衝突，兩名路人也加入毆打林男的行列，引發一場「3打1」的大亂鬥，警方依職權辦理家暴通報；全案並依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇與毀損等罪，將林男等人函請台中地方檢察署偵辦。

中市警察局第二分局調查，今天（7日）凌晨0時許接獲民眾報案，指稱中市北區五權路有人打架，立即派遣警力迅速到現場，經了解，是高女（63歲）與兒子林男（42歲）母子2人飲酒後，因媽媽高女「碎碎唸」，林男嫌媽媽囉唆而產生口角，林男酒後情緒激動，突然朝馬路丟擲物品，砸中臨停路邊的自小客車，車內駕駛陳男（30歲）遂下車與林男理論，雙方進而發生肢體衝突。

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調查顯示，途經的路人吳男（26歲）與張男（52歲）見狀上前勸架不成被激怒，也加入亂鬥行列，出手毆打林男，導致林男臉部擦挫傷，員警抵達現場時已無打架情事，吳、張2人亦逕自離去，員警遂將陳男、林男及高女3人帶所調查，並調閱監視器釐清案情。

另外，警方也查到林男因情緒激動，有拉扯母親頭髮等暴力行為，警方依職權辦理家暴通報；全案依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪名，將鬥毆的林男與陳男，以及加入鬥毆的路人吳男與張男共4人，函請台中地方檢察署偵辦。

員警馳抵現場，將醉酒鬥毆的林男（圖左）壓制。（記者張瑞楨翻攝）

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