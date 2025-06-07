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    七美凌晨火燒船 澎縣消防局派員搭船前往調查起火原因

    七美凌晨火燒船，火光照明如白晝。（澎湖縣政府消防局提供）

    七美凌晨火燒船，火光照明如白晝。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/06/07 09:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣最南離島鄉七美鄉南滬港碼頭，今（7）日清晨發生一起漁船火警事件，經消防人員迅速搶救，火勢雖於1小時內撲滅，無人員傷亡，但船體幾乎全燬，詳細起火原因及財損情形，刻由相關單位進行調查中，澎湖縣政府消防局緊急調動火調小組，搭船前往七美調查起火原因。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨3時45分，接獲七美安檢所通報，南滬港碼頭「全家便利商店」前泊區，有一艘漁船疑似發生悶燒情形，請求派員搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊七美分隊2車4人前往現場，並通報七美航空站支援消防車協助搶救，由七美分隊長董育辰擔任現場指揮官。

    勤務人員抵達後，發現起火船隻為高雄籍「川陵號」漁船起火燃燒，勤務人員立即部署兩條水線進行灌救，並由支援消防車進行中繼供水。經全力搶救後，火勢於4時25分控制，4時53分完全撲滅，未造成其他船隻延燒及人員傷亡，惟該船泊靠之浮動碼頭有部分燒損情形。

    有關起火原因及財物損失，雖然適逢假日，但澎湖縣政府消防局今日上午派遣火災調查科5人及第一救災救護大隊2人，於上午9時30分搭乘南海之星2號前往七美，展開後續調查作業，釐清起火原因，才能確定責任歸屬。經詢問「川陵號」船長表示，此次前往七美海域進行釣魚作業，昨（6）日下午5時19分進港停泊。

    經過搶救後，漁船僅剩下船殼而已。（澎湖縣政府消防局提供）

    經過搶救後，漁船僅剩下船殼而已。（澎湖縣政府消防局提供）

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