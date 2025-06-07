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    屏縣1月至今行人交通事故198人死傷 警方製作影片宣導安全

    屏縣警方透過影片宣導行人交通安全。（屏東縣政府警察局提供）

    屏縣警方透過影片宣導行人交通安全。（屏東縣政府警察局提供）

    2025/06/07 09:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣警方統計，今年（2025年）1月至6月，全縣發生行人道路交通事故197件，造成198人死傷，其中5月就有28件行人車禍，為有效提升行人及用路人交通安全觀念，屏東縣政府警察局製作「行人交通安全」宣導影片，透過視覺化宣導方式，加深行人穿越道路時的正確行為與相關規範。

    屏東縣政府警察局統計，今年1月至今，全縣發生行人道路交通事故197件，造成198人死傷，較去年同期減少38件39人，顯示事故防制作為已有成效，但今年5月行人交通事故仍發生28件，造成28人傷亡。

    警察局指出，分析行人交通事故原因，常見行人未依規定走行人穿越道、未遵守交通號誌指示等情形，顯示行人正確穿越道路的觀念與行為仍待加強。

    警察局提醒，行人應於行人穿越道通行，並於設有行人專用號誌處所，請依號誌指示迅速通行。此外，法令規定在設有行人穿越道一百公尺範圍內，不得隨意橫越車道，也不得於禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄路段，以及三快車道以上的單行道隨意穿越，以確保行人安全；車輛轉彎及經過路口時，應特別注意周遭是否有行人穿越馬路並禮讓行人優先通行。

    屏東縣警察局長戴台㨗表示，「行人過馬路應走行人穿越道，並左右觀察，確定無來車或車輛已停讓，切勿任意橫越道路，遵守交通規則保障自身安全。」警察局未來將持續推動交通安全教育與執法作為，並透過多元宣導形式，深化全民交通安全意識。

    警方呼籲行人過馬路應左右觀察，確定無來車或車輛已停讓。（屏東縣政府警察局提供）

    警方呼籲行人過馬路應左右觀察，確定無來車或車輛已停讓。（屏東縣政府警察局提供）

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