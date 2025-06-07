父母吵架「放生」國小兒女 法官：行為可議但不違法

男子與妻子吵架，竟把1對未成年兒女丟包。示意圖（資料照）

2025/06/07 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子因妻子蔡女看不懂導航而吵架，楊先把妻小3人丟包在山區，蔡女請父母從屏東來高雄救人，外公外婆載走2名小孫子，蔡女則負氣離家，外公外婆隔天把孩子載回鳳山住處，楊男竟又找來友人把2個孩子「放生」在前鎮區某大樓數小時，小孩找不到大人幫忙報警，楊男被檢方依妨害幼童發育罪起訴，但法官認為，楊男的行為雖有可議之處，並不構成違法，因此判他無罪。

判決指出，去年1月20日，楊男開車載著老婆蔡女、11歲的女兒、8歲的兒子，一家四口開開心心準備前往岡山區某茶藝館看夜景、吃土雞，但蔡女疑因看不懂導航指錯路，楊男邊開車找路邊生氣，好不容易一家人抵達目的地後，楊男把妻小丟包在茶藝館，自己開車離開不管他們死活。

請繼續往下閱讀...

蔡女無奈，打電話向父母求援，蔡女的爸媽接到女兒電話，趕緊從屏東北上高雄，把女兒和外孫載回屏東；隔天，蔡女離開屏東娘家，請爸媽把孩子載回鳳山住處，外公外婆載孩子回家後，楊男看到只有小孩回來，蔡女不知跑去哪裡，竟再度情緒失控，叫友人開車把2個孩子「放生」在前鎮區某大樓。

姊弟兩人被放生後，先打電話給媽媽，但蔡女說自己人在台中，趕不回來，於是再請爸媽趕快去前鎮接小孩，但蔡女爸媽剛從高雄返回屏東的路上，也趕不及去接孩子，大樓值班警衛見兩個小朋友被大人丟包，趕緊報警處理，警方將兩個孩子接回派出所安置，大約2個多小時後，外公外婆才趕到派出所接走外孫。

高雄地檢署偵辦時，認為楊男丟包2名未滿12歲兒女的行為已構成虐待，不但使兒女身處陌生處所，感覺徬徨無助，且對兒女表現出疏離、漠視的態度，刻意以拋棄、不願照顧兒女方式，羞辱兒女，將對兒女心理健全發展造成重大不良影響，偵結後依妨害幼童發育罪起訴。

高雄地方法院審理時，楊男坦承叫友人把兒女載去前鎮區大樓，但辯稱自己沒有丟包孩子，而是蔡女時常在該棟大樓找朋友，他以為蔡女當天也在大樓，才會叫友人把孩子載去那邊。

法官綜合相關事證後發現，楊男確實曾把孩子送往該大樓，再由蔡女接走，而案發當天，當孩子打電話給楊男，說媽媽不在大樓時，楊有叫兒女再打電話給蔡女，叫她「不要再裝了」，可見夫妻兩人當時正值吵架的情緒之下，難以排除楊男「誤認」蔡女在該大樓找朋友。

此外，法官也認為，兩個孩子被丟包在大樓時，身上有手機，大樓也有警衛執勤中，因此並沒有將兩名幼童置於生存危險的狀態，難以構成遺棄罪所規定的無自救力之人，雖然他丟包孩子的行為可議，造成孩子悶悶不樂、憤怒及可能驚惶失措而情緒大受影響，但檢方提供的證據，也無法構成妨害幼童發育罪，因此判楊男無罪，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法