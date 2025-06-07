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    你累了?遊覽車空車自撞國道1號八堵匝道口翻車駕駛受傷

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    2025/06/07 09:29

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓遊覽車駕駛今天（7日）駕車北上載客，途經國道1號北向2.4公里八堵匝道口時，疑因疲勞駕駛，失控自撞匝道口護欄後，側翻外側車道，還好事故發生後未發生追撞事故，但林男仍頭部、身體多處擦、挫傷，造成北上車流嚴重回堵，直到今天上午8時許才恢復車流。

    國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心今天清晨5時13分獲報，國道1號北向2.4公里八堵匝道口，發生1輛遊覽車自撞匝道口護欄後翻車事故；國道警察趕趕抵時發現，遊覽車擋風玻璃碎裂，43歲林姓遊覽車司機滿頭是血，身體多處擦、挫傷，但意識清醒。

    警方隨後替他酒測，測得呼氣酒測值為0；警方調查，林男疑因精神不濟，操作不當肇事；警方到場疏導車流，並通知拖吊車協助排除，於今天上午7時56分將翻車遊覽車拖吊走，8時許恢復全線通車；至於林男肇事原因，有待警方進一步釐清。

    警方呼籲，駕駛人遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    遊覽車自撞側翻，擋風玻璃碎裂。（記者林嘉東翻攝）

    國道警察在事故後聯繫拖吊車將側翻的遊覽車拖吊走，8時許恢復全線通車（記者林嘉東翻攝）

    國道警察在事故後聯繫拖吊車將側翻的遊覽車拖吊走，8時許恢復全線通車（記者林嘉東翻攝）

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