台人被騙到泰國詐騙園區 血淚工作體罰毒打

台人被騙到泰國詐騙園區，血淚工作墜痛苦深淵，新竹地院將2詐團成員判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/07 09:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子阿明被詐騙集團成員騙到泰國，在當地詐騙園區每天需詐騙12小時，若未達業績就遭體罰，若想逃走更會被毒打，新竹地院依人口販運罪將2名詐團成員判刑。

法官調查，張世輝及陳冠男自111年7月起，各基於參與犯罪組織之犯意，加入由黃堃宥、呂明翰（均另由警方偵辦中）等人所組成，專以詐稱高薪海外工作手段，誘騙我國不知情民眾前往泰國工作，實則將被害人送往在泰國北部詐騙園區內，強迫從事詐騙工作。

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張世輝於111年8月，多次以墊支阿明（化名）生活費用為由，要求償還生活費用，誆稱「你做什麼都要錢、吃飯也要錢、生活開銷也要錢，你欠我這麼多，也應該要還我吧，不然我介紹1個每月獲利20至30萬元高報酬國外工作機會，且可先貸得款項，5天後即可回國」等語，以此詐術方式，致阿明信以為真，同意提供個人資料接受張世輝及所屬人蛇集團安排出境泰國工作。

張世輝將阿明資料交付陳男，送往泰國北部詐騙園區，每晚12時起至隔日中午12時止，依詐團提供的範本，利用各類網路交友軟體，詐騙不特定人財物，並設定每週需達成績效，若未達成績效將遭受園區管理者以奔跑、罰站、半蹲或趴在地上等方式體罰，園區内各處設有警衛及管理人員監控入口，若意圖逃走等行為，將遭園區管理人員當眾毆打施暴，以此方式違反阿明意願而為勞力剝削行為。

阿明抵達泰國後，詐團拿43萬元報酬給陳男，陳男再將其中6萬9000元分給張世輝。阿明經園區人員釋放後，於111年9月5日自行從泰國搭機返國，而他實際在泰國工作並未獲得任何報酬。

法官審酌張世輝、陳冠男2人正值青壯年，卻不思找尋正當工作賺取金錢，竟與犯罪集團共同以不實工作地點、工作內容及工作條件矇騙他人加入海外詐欺集團牟取個人私利，致阿明受騙答應前往泰國，並經犯罪集團安排送到詐騙園區，身處異鄉被迫進行工作時間長、工作壓力重之詐騙工作，並處於生命、身體恐遭侵害高度風險，最後將張世輝依共同犯意圖營利以詐術使人出中華民國領域外罪，處有期徒刑3年1月，犯罪所得6萬9千元沒收，陳冠男徒刑3年5月，犯罪所得36萬元沒收。

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