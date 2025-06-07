竹科工程師寫機器人程式搶IU、張學友演唱會門票遭判刑

情境照

2025/06/07 08:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科姚姓碩士工程師冒用他人名義申請會員，再撰寫搶票機器人程式，上網搶到IU、張學友的演唱會門票，經檢警上門搜索查獲，新竹地院依行使偽造準私文書與不正方式利用電腦設備購買票券罪將姚男判刑。

法官調查，姚男為增加訂票成功機率，於107年3月在新竹市住處，透過網際網路，連結網路訂票系統申請會員帳號，在國民身分證字號欄位冒用他人身分證統一編號，而偽造此名義申請會員，傳送至該公司行使，致公司誤認姚男為真正申請人，藉此給予會員身分。

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姚男認為現今網路售票系統，一般人對大型活動票券難以購買成功，因售票系統未參考其他國家作法採用實名制加抽籤，故自行撰寫機器人購票程式，命名為「Max搶票機器人」，並利用電腦操作「Max搶票機器人」程式在KKTIX售票平台，買到IU與張學友的票，相較於其他未使用「Max搶票機器人」之人較容易購得藝文表演票券而產生不公平。去年4月16日警方持新竹地院搜索票分別搜索姚男公司、住處，而扣得相關證物。

法官審酌姚男冒用他人身分證統一編號申請會員，再以程式購買票券影響購票公平性，行為固值譴責，惟動機在於替家人、同事購買演唱會門票，並非轉售獲利，惡性非重、損害非鉅，最後依行使偽造準私文書罪判刑2月，又犯以不正方式，利用電腦設備購買票券罪，判處罰金12萬元。

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