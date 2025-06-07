為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹縣毒販毒蟲互毆 毒販竟一刀殺了他

    竹縣毒販毒蟲互毆，毒販竟一刀殺了他，被依傷害致死罪重判。（情境照）

    竹縣毒販毒蟲互毆，毒販竟一刀殺了他，被依傷害致死罪重判。（情境照）

    2025/06/07 08:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣毒販鄭宏浩因吳男不依約定價格買毒，雙方發生口角進而互毆，過程中鄭男竟持武士刀刺向吳男多刀，其中一刀刺進腹腔，導致吳男血流不止，送醫不治，新竹地院依傷害致死罪判刑9年。

    法官調查，鄭宏浩因吳男不願按約定價格購買毒品，而於去年4月26日晚上6點半，在新竹縣新豐國中校門前某處，與吳男發生口角。

    鄭宏浩竟以腳踹吳男腹部，再持含刀鞘之短武士刀拍擊其臉頰等部位，因吳男持熱熔膠條毆打鄭宏浩頭部，鄭宏浩憤而持武士刀朝吳男身體揮刺。

    吳男受有顏面部2處銳器傷、左胸部上方1處淺層割傷、右手背1處銳器割傷、左前臂1處淺層銳器刺傷、左手第1、3指淺層銳器傷等傷害，另左大腿外側有1處縱向銳器刺入傷，刀傷傷及皮下組織、肌肉組織及延伸至左下腹部皮下軟組織，造成軟組織呈大區域出血及有血塊，大血管周圍出血，並且從骨盆腔刺入腹腔内，導致腹腔内大量出血而倒地不起。

    鄭宏浩見狀即將吳男送醫急救，惟仍因大量出血而不治死亡，鄭宏浩旋即逃逸。

    法官審酌鄭男因故與被害人發生口角爭執，即持短武士刀朝人身體揮刺，造成被害人死亡，對家屬造成難以撫平之傷痛，對社會治安危害重大，殊值譴責，最後依傷害致死罪判刑9年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播