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    女通緝犯無故不出庭 竟變造診斷證明騙法官

    女通緝犯無故不出庭，竟變造診斷證明騙法官。（記者蔡彰盛攝）

    女通緝犯無故不出庭，竟變造診斷證明騙法官。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/07 08:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因洗錢被通緝的王姓女子，落網後竟不悔改，無故開庭不到，竟拿變造的醫院診斷證明想騙法官，結果被法官識破，再讓她吃一條行使變造私文書的官司。

    法官調查，王女因涉犯違反洗錢防制法等案件，經新竹地院於去年9月間發布通緝，落網後經法官當庭諭知應準時出庭。

    然王女無故未到庭，經書記官以電話聯繫，王女聲稱因心臟不舒服、腳爬樓梯受傷而無法出庭，書記官遂請其於3日內提出診斷證明。

    王女為達請假目的，先於去年9月27日晚間8時至醫院急診，並取得診斷證明書，再以立可白塗抹內容，變造其於113年9月26日因心臟不明痛至醫院急診至隔天離院等不實事項。

    王女將變造診斷證明書影印後，郵寄至新竹地院作為案件請假證明，經院方發覺有異，向新竹地方檢察署檢察官告發。

    法官審酌王女無故未依地院諭知遵期到庭，本應如實稟告，竟為達請假目的以延期開庭，而為本案犯行，足見其法治觀念淡薄，且無端浪費司法資源、妨礙司法程序進行，其行為當無任何可取之處，最後依行使變造私文書罪判刑3月，得易科罰金。

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